Palestras marcam a abertura do Ano Acadêmico da EJUD-20

A abertura do Ano Acadêmico da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (EJUD-20) realizada na manhã desta sexta-feira, 11/3, foi marcada por importantes palestras ministradas por convidados, a exemplo do Ministro Augusto César Leite de Carvalho (TST).

O evento, que ocorreu de forma telepresencial, foi transmitido pela plataforma Zoom e contou com a participação de magistrados(as) e servidores(as) do TRT-20. Por motivo de força maior, o Desembargador Presidente do TRT-20, Fabio Túlio Correia Ribeiro, não pode participar do evento e a abertura do encontro foi realizada pela Juíza do Trabalho e Coordenadora Pedagógica da Escola Judicial, Flávia Moreira Guimarães Pessoa, que agradeceu a presença dos palestrantes convidados, bem como do público interno.

“É sempre uma satisfação tê-los conosco, ainda que de forma virtual, ou seja telepresencial. O evento de abertura do Ano Acadêmico é sempre muito especial para todos nós que integramos a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Nosso muito obrigado aos nobres colegas que mais uma vez aceitaram nosso convite para atuarem como palestrantes e compartilharem conosco seus conhecimentos”, destacou.

Na sequência, o Desembargador e Presidente da EJUD-20, Thenisson Santana Dória, que coordenou os trabalhos durante o evento, também enalteceu a presença de todos, em especial a do Ministro Augusto César Leite de Carvalho (TST), que fez a palestra de abertura com o tema “O Direito do Trabalho sob a influência do Direito Comparado e da Jurisprudência Internacional”. “Nosso agradecimento especial a todos que participaram deste momento conosco, marcando assim, a abertura do Ano Acadêmico da EJUD-20. Mais uma vez gostaria de enaltecer que é uma honra receber esses nobres palestrantes, a exemplo do nosso Ministro Augusto César Leite de Carvalho (TST), que por ter sido presidente deste Regional, tem uma relação muito especial com esta casa. Agradeço também ao Desembargador do TRT16, James Magno Araújo Farias, ao Juiz do TRT18 Fabiano Coelho de Souza e ao Juiz do TRT20 Carlos João de Góis Junior, por aceitarem nosso convite para atuarem como palestrantes”, enfatizou.

A programação aberta pela palestra do Ministro Augusto César Leite de Carvalho (TST), teve sequência com as palestras: “Direito, tecnologia e justiça digital”, ministrada pelo Desembargador do TRT16, James Magno Araújo Farias; “A efetividade da Execução Trabalhista”, ministrada pelo Juiz do TRT18 Fabiano Coelho de Souza, e “Execução Trabalhista”, ministrada pelo Juiz do TRT20 Carlos João de Góis Junior.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região