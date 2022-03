Passeio Ciclístico abre comemorações pelo aniversário de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), deu início neste domingo, 13, às comemorações do 167° aniversário da capital com o tradicional Passeio Ciclístico, partindo da Colina do Santo Antônio até o Parque da Sementeira. Esta é a primeira vez que o passeio é realizado pelo Município após um hiato de dois anos em virtude da pandemia do coronavírus, tornando-se possível graças ao avanço da vacinação dos aracajuanos.

A concentração começou às 7h na praça Siqueira de Menezes, na Colina do Santo Antônio, com largada às 8h. Ao todo, os participantes percorreram 10 km até o ponto final do passeio, no Parque da Sementeira.

Os participantes percorreram as avenidas Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, travessa José de Faro, rua Santa Luzia, avenidas Augusto Maynard e Beira Mar até a rua jornalista Santos Santana, sendo encerrado na parte interna do Parque da Sementeira.

Além de celebrar uma data importante para a capital, o passeio ciclístico objetiva, entre outras coisas, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte rápido, saudável e sustentável, como atesta dona Beatriz, uma das participantes do evento.

“Uma das coisas que mais gosto na vida é pedalar. Faço parte de um grupo de pedalada que é só de mulheres e, geralmente, saímos às noites ou aos domingos. E esse evento é mais um momento para a gente se reunir e vir pedalar, curtir, fazer o que gosta e comemorar o aniversário de Aracaju”, disse Beatriz.

Márcia participou do passeio pela primeira vez e só tem elogios a fazer. “É importante reunir todos os grupos, conhecemos pessoas diferentes, uma atividade muito boa”, frisou.

Samuel Iuri também adorou o evento. “O que me trouxe aqui é o gosto por pedalar. Desde criança que pedalo e atualmente participo de um grupo grande e participo de eventos e trilhas, é um grande benefício para a nossa saúde. Desse passeio ciclístico participei pela segunda vez”, afirmou.

O aposentado João Rodrigues é um dos fundadores do mais antigo grupo de ciclismo da capital. Para ele, o passeio é importante e deveria sempre existir.

“Todo passeio ciclístico organizado pela SMTT eu participo, porque amo pedalar. Tem 56 anos que eu pedalo e sempre venho com o meu grupo pedalar, um dos grupos pioneiros em Aracaju. Aqui é um evento importante e está aprovado, por mim, continuava para sempre”, enalteceu.

Beatriz Matos, de apenas 10 anos, também marcou presença, na companhia dos pais. “Gosto de pedalar, minha mãe e meu pai me trouxeram. Estou participando das comemorações do aniversário de Aracaju”, disse a pequena.

Para o superintendente da SMTT, Renato Teles, o passeio já virou tradição. “É uma alegria poder realizar o passeio neste ano. Não pudemos realizar no ano passado em virtude da pandemia, mas com o avanço da vacina na nossa cidade, realizamos este ano. É uma imensa alegria poder celebrar o aniversário da nossa cidade com esse passeio ciclístico, que já virou tradição. É uma oportunidade para a saúde, para a história, porque passamos por locais históricos, é uma oportunidade de fazer o bem também para outras pessoas, porque os ciclistas doaram um quilo de alimento para um instituto no Marivan. Então, uma oportunidade única. Quero agradecer os organizadores, não somente à SMTT, mas aos patrocinadores e diversas secretarias que deram apoio”.

Organização

As inscrições foram feitas na concentração do evento, bastando cada participante levar 1 Kg de alimento não perecível que será doado a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM), associação civil situada no Marivan, que presta assistência a crianças e adolescentes.

Cada ciclista recebeu um adesivo para participar do sorteio das bicicletas, que foi realizado no Parque da Sementeira.

Ciclovias

Aracaju possui cerca de 75 km de ciclovias e ciclofaixas nas principais avenidas e uma Área de Proteção à Prática do Ciclismo (APPC), que funciona às terças, quintas e sábados, na Orla da Atalaia. A Prefeitura de Aracaju tem investido para ampliar o número de espaços destinados aos ciclistas, e as obras mais recentes entregues à população possuem ciclovia ou ciclofaixa, a exemplo do Canal do 17 de Março. Atualmente, a SMTT está revitalizando a ciclovia da avenida São Paulo.

Foto: André Moreira