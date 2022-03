PM prende suspeito de comercializar drogas na Orla de Propriá

Na tarde do último sábado (12), equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2ºBPM) prenderam um homem suspeito de comercializar drogas, durante patrulhamento na Orla do município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano.

Segundo relato policial, a guarnição efetuava rondas, momento em que foi acionada por populares informando que várias pessoas estavam comercializando drogas na Orla do município. Os policiais foram averiguar a denúncia e durante abordagem a um grupo de suspeitos, apreenderam uma bolsa com dez trouxinhas de maconha.

Durante os questionamentos, um dos homens abordados assumiu a propriedade do material ilícito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Propriá.

Fonte: Ascom PM/SE