A Polícia Civil de Aquidabã está investigando as circunstâncias da morte de um bebê. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo na Fundação Médica Santa Cecília, e está fazendo os exames periciais necessários para esclarecer as causas do falecimento.

O IML informou que a vítima não apresentava hematomas. A SSP também não informou o que motivou a realização da investigação.