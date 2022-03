SE discute desenvolvimento energético em evento regional

Infra Nordeste levou especialistas a Salvador para discutir setor do gás natural, entre outros temas

Participando de discussões sobre o desenvolvimento da infraestrutura urbana, social e energética do Nordeste, o Governo de Sergipe participou do evento Infra Nordeste na última sexta-feira (11). Promovido pelo GRI Club, o evento foi sediado em Salvador (BA) e contou com a presença de representantes do setor público, investidores, instituições financeiras e outros agentes para discutir perspectivas de investimento e oportunidades. O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, fez parte da programação. Além dele, representou também o Governo do Estado o superintendente Especial do Programa de Parcerias Público Privadas, Oliveira Júnior.

Dividido em paineis, o Infra Nordeste promoveu discussões sobre temas como saneamento, mobilidade e saúde, além de matrizes energéticas. O secretário da Sedetec foi um dos integrantes da sessão “Gás Natural: Quais as estratégias para interiorizar o suprimento e atender a demanda local?”, debatendo o potencial deste mercado na região.

“Levamos para este painel um pouco dos nossos desafios na interiorização do Gás Natural em Sergipe e as alternativas que temos encontrado. Ao nosso ver, o gás comprimido é uma das melhores alternativas para curtas distâncias, e o GNL para médias. Temos um longo trabalho a ser feito em nosso Estado. Viemos compartilhar um pouco e discutir com estados vizinhos possíveis desafios e soluções em comum”, frisou o secretário.

Também participaram do debate o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro, e o head de Relações Institucionais da Eneva, Marcos Cintra. A sessão foi mediada pelo superintendente adjunto de Petróleo e Gás Natural da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Marcelo Alfradique. Entre as pautas discutidas estiveram o avanço da exploração de petróleo e gás na bacia Sergipe-Alagoas, as estratégias de suprimento de gás para o Nordeste e a retomada das fábricas de fertilizantes na região.

José Augusto Carvalho participou também da sessão “Energia Limpa: o Nordeste desponta rumo à neutralidade climática?”, discutindo projetos de destaque no âmbito das energias renováveis. A mesa redonda contou com a participação dos especialistas Claudio Ribeiro (2W Energia), Heloísa Esteves (EPE), Julia Ambrosano (Climate Bonds Initiative), Luiz Vianna (LACTEC), Pierre Moussafir (Total Eren), Ralph Rosenberg (Perfin Investimentos), Robson Campos (Sigdo Koppers) Rodolfo Sirol (CPFL), sob moderação da advogada Marina Anselmo Schneider (Mattos Filho Advogado). “Sergipe conta com um Parque Eólico e com estudos em andamento para a instalação de novos. A energia limpa também é um tema que precisa ser constantemente lembrado”, finalizou.

