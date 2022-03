Servidores do município Estância contemplados pela Conecta

Uma manhã de muito aprendizado, atualização e aperfeiçoamento profissional sobre a Língua Portuguesa. Assim foi o dia 11 de março, para os servidores públicos do município de Estância – lotados na Câmara Municipal e na Escola do Legislativo Vereador Luiz Sérgio Nascimento Melo – que participaram do ‘Curso Intensivo de Língua Portuguesa e Redação Oficial’. O curso, ministrado pelo professor André Luiz Santos Brito, ocorreu no Plenário do Poder Municipal de Estância, e foi ofertado pela Escola do Legislativo de Sergipe (Elese), órgão vinculado à Assembleia Legislativa (Alese),

O curso chegou até a Escola do Legislativo de Estância através do ‘Conecta’, Projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo de Sergipe (Elese), que além de oferecer cursos e oficinas, estimula a implantação de Escolas Legislativas no Poder Legislativo Municipal. Em 2021, o Conecta esteve em alguns municípios do Estado, a exemplo de Itaporanga D’Ajuda e Nossa Senhora do Socorro, a fim de discutir a implantação das escolas. Com o controle da pandemia, o projeto segue o fluxo de visitação aos municípios.

Este é o primeiro curso externo do Projeto Conecta Elese. Desta feita, 16 servidores e servidoras participaram do treinamento intensivo, que contemplou diversos conteúdos, tais como: o novo acordo ortográfico, regência e concordância verbal e nominal, tempos e modos verbais, uso correto da vírgula, dentre outros assuntos, bem como aprimorar os conhecimentos acerca da produção de documentos oficiais.

Para o assessor parlamentar, Marcell Andrade, o curso foi produtivo, por alavancar e enriquecer o conhecimento. “Quero agradecer a parceria entre as Escolas, de Estância com a Alese, por ampliar o nosso aperfeiçoamento com a escrita e na fala”, externou.

Já para José Hora Junior, também assessor parlamentar, o curso promoveu amplo conhecimento. “O professor trouxe novidades. Confesso que não tinha conhecimento dessa vasta informação, ele trouxe esclarecimentos de coisas que nunca iria saber. Foi uma aula participativa, que envolveu todo mundo. Fiquei muito feliz em participar”, frisou.

Presidente da Câmara de Vereadores, Misael Dantas (PSC), participou da abertura do curso e parabenizou a parceria entre as Escolas, por produção de cursos em benefício da população estanciana, com reflexo para todo o Estado.

“Teremos sergipanos formados, e com maior conhecimento. A parceria abre novas portas e a Educação abre novos portais”, considerou.

Escola do Legislativo de Estância

Desde janeiro de 2021 até hoje, a Escola do Legislativo ‘Vereador Luiz Sérgio Nascimento Melo’, da Câmara de Vereadores de Estância, já formou cerca de 800 pessoas, entre moradores e servidores do município.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo de Estância, Edneusa Melo, o curso de hoje, realizado em parceria com a Elese, surgiu da necessidade de capacitação e do aprimoramento dos servidores e dos assessores do Poder Municipal.

A diretora da Escola do Legislativo de Estância, Edneusa Melo, destaca apoio dado pelo presidente licenciado da Alese, deputado Luciano Bispo, pela parceria entre as Escola Legislativas.

“A necessidade de reciclagem, de capacitação, é constante. E com essa parceria que nos foi ofertada, que foi acatado o nosso pleito junto ao deputado Luciano Bispo e junto à Isabela Mazza, a diretora da Escola, nós estamos realizando este primeiro curso. Esta é a nossa aula inaugural dos cursos que serão ofertados pela Elese. Temos mais dois pela frente”, comemora.

Para o professor André Brito a promoção do curso entre as Escolas “foi uma promoção acertada, por mostrar preocupação com os servidores, por utilização diária da Língua Portuguesa, no âmbito do trabalho”.

Fundação

A Escola do Legislativo Vereador Luiz Sérgio Nascimento Melo do município de Estância, foi criada em 02 de maio de 2005, através da Resolução 138, tendo como objetivo, a formação e o aperfeiçoamento profissional dos servidores da Câmara Municipal e da comunidade em geral.

A Escola vem desenvolvendo cursos e oficinas de capacitação e formação profissional, proporcionando oportunidades para os munícipes e minorando as desigualdades sociais.

Nesse objetivo, segue celebrando parcerias para oferta de cursos que possam ajudar os jovens adentrarem ao mercado de trabalho, ou até mesmo, montarem seu próprio negócio.

