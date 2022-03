Sessões das 1ª e 2ª Turmas e do Pleno serão presenciais em março

A Secretaria do Pleno e da 2ª Turma (SPT2) e a Coordenadoria da 1ª Turma (CDT1) do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) informam que, a partir de 21/3, as Sessões de Julgamento das 1ª e 2ª Turmas e do Pleno para a realização das sustentações orais dos advogados inscritos acontecerão de forma PRESENCIAL.

Vale ressaltar, que a solicitação de inscrição para sustentação oral, por parte dos advogados, continuará seguindo a atual sistemática, bem como os prazos indicados quando da publicação das respectivas pautas.

Confira o cronograma completo das sessões do mês de março com as datas e os horários:

1ª Turma:

-15/03/2022 (terça-feira), às 9h. (virtual), com prosseguimento (telepresencial) em 16/03/2022 (quarta-feira) às 9h;

-22/03/2022 (terça-feira), às 9h. (virtual), com prosseguimento (presencial) em 23/03/2022 (quarta-feira) às 9h;

-29/03/2022 (terça-feira), às 9h. (virtual), com prosseguimento (presencial) em 30/03/2022 (quarta-feira) às 9h.

2ª Turma:

-07/03/2022 (segunda-feira), às 9h (virtual); com prosseguimento (telepresencial) em 08/03/2022 (terça-feira), às 9h;

-14/03/2022 (segunda-feira), às 9h (virtual); com prosseguimento (telepresencial) em 15/03/2022 (terça-feira), às 9h;

-21/03/2022 (segunda-feira), às 9h (virtual); com prosseguimento (presencial) em 22/03/2022 (terça-feira), às 9h;

-28/03/2022 (segunda-feira), às 9h (virtual); com prosseguimento (presencial) em 29/03/2022 (terça-feira), às 9h.

Pleno:

-14/03/2022 (segunda-feira, telepresencial), sessão administrativa, às 10h;

-25/03/2022 (sexta-feira), às 9h. (virtual), com prosseguimento (presencial) em 28/03/2022 (segunda-feira) às 9h.

-28/03/2022 (segunda-feira, presencial), sessão administrativa, logo após a sessão judiciária.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região