Setransp diz que que o aumento do combustível afeta o Transporte Público Coletivo

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp) sinaliza que o grande impacto no aumento no preço do combustível ocorrido esta semana afeta diretamente o setor de transporte coletivo, colocando em risco inclusive a operação. Esse último acréscimo de 24,9%, atinge mais uma vez o setor que transporta cerca de 100 mil passageiros diariamente em Aracaju e sua Região Metropolitana e já está sofrendo diante dos sequenciais reajustes em 2021, chegando a somar 60% de aumento só no custo do combustível. O diesel teve aumento de 105,33% em 2022 em relação a 2018.

O setor alerta a necessidade de uma medida imediata para impedir que não haja mais prejuízos, agravados com o início da pandemia no ano de 2020, e que seguem contínuos. O Setransp continua conversando com autoridades públicas em buscas de mecanismos para driblar as dificuldades vivenciadas pelo setor de Transporte Público em Sergipe, que tem uma tarifa defasada desde 2018. E vem insistindo sobre a necessidade de aporte extra tarifário, com subsídios, e isenção de impostos ou taxas, como o caso do ICMS do diesel, que representa 18% do preço do combustível.

Ascom Setransp

Foto: Marcos Macêdo / Arquivo