Soft e hard stills, o que é preciso para se destacar no mercado de trabalho?

Por Jânyo Diniz

No mundo corporativo, muito se fala sobre habilidades que são essenciais aos bons colaboradores. Muitas vezes, essas características não são mensuráveis, mas são facilmente reconhecidas na execução diária das funções.

As hard skills já foram, por muito tempo, fonte de análise das habilidades profissionais de um profissional. Isso porque elas poderiam ser, de alguma forma, mensuradas. Elas são as habilidades técnicas de um profissional, que podem ser facilmente aprendidas e ensinadas, por meio de cursos, treinamentos ou workshops.

No entanto, com o avanço das transformações no mercado e nas relações de trabalho, as empresas perceberam que precisam de colaboradores com habilidades que vão muito além da técnica. Surgiu, então, o conceito das Soft skills – competências relacionadas ao comportamento do indivíduo e muito mais atreladas à personalidade e às experiências, do que à formação profissional.

Quanto mais um profissional conseguir reter esses dois grupos, melhor candidato e profissional ele será.

Tanto as hard skills quanto as soft skills podem ser desenvolvidas. E engana-se quem pensa que apenas o profissional tem que buscar esse conhecimento. As empresas também são responsáveis por desenvolver práticas para melhorar as hards skills de seus colaboradores. Isso é possível por meio de palestras e treinamentos corporativos, programas de capacitação, financiamento de cursos e especializações, entre outras opções.

Já a amplificação de soft skills, não é fácil. Por tratar-se de um conceito mais subjetivo e que pode exigir o desenvolvimento de programas de acompanhamento individual, direcionado para cada cargo e carreira. Entre as características mais comuns para desenvolver estão a colaboração, flexibilidade, resiliência, capacidade de análise de problemas complexos, ética, criatividade, comunicação eficaz, empatia, orientação para resultados e liderança de equipes.

Em um mercado cada vez mais competitivo, profissionais que estão em busca de oportunidades precisam investir seu tempo no desenvolvimento de hard skills e soft skills que acreditam ser as mais desejadas pelas empresas. Ressaltar uma determinada habilidade comportamental pode ser a forma mais rápida para chegar a um cargo desejado.

Do lado empresarial, oferecer essas oportunidades traz benefícios tanto para a empresa quanto para seus colaboradores. Manter os funcionários motivados com a oportunidade de aperfeiçoar suas aptidões e expandir seus valores, faz a companhia contar com equipes mais eficientes e equilibradas.

Foto assessoria