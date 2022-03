TCE recebe visita do presidente da Associação Nacional do MPC

O presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon) e procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (MPC-TCM-GO), José Américo da Costa Júnior, esteve em visita institucional ao TCE de Sergipe (TCE/SE), nesta segunda-feira, 14.

Na ocasião, ele foi recebido pelo procurador-geral do MP de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Mello, juntamente com o procurador Eduardo Côrtes e o assessor da Presidência do TCE, Raimundo Aragão.

“Conversamos sobre pautas nacionais, os trabalhos dos ministérios públicos de contas, a situação da instituição e caminhos que a gente possa trilhar juntos em prol do aperfeiçoamento do controle externo”, destacou Bandeira de Mello, que ainda apresentou o visitante aos diversos setores da Corte.

Presidente da Associação que congrega todos os procuradores de contas do Brasil, José Américo da Costa disse ter sido a primeira vez que esteve no TCE de Sergipe.

“É um Tribunal muito bem ambientado e o Ministério Público de Contas de Sergipe é uma instituição que realmente tem avançado muito nos seus trabalhos, tem auxiliado bastante aqui o Tribunal de Contas a produzir cada vez mais resultados institucionais, então é muito positiva a avaliação que eu faço”, afirmou.

Encontro Nacional

Ao passar pelo gabinete do conselheiro substituto Rafael Fonsêca, o presidente da Ampcon foi convidado para participar e colaborar com o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrerá no próximo mês de novembro, em Aracaju.

“Aproveitamos a presença do doutor Américo para formalizarmos este convite em nome do nosso presidente, conselheiro Flávio Conceição; e do coordenador geral do Encontro, o conselheiro Carlos Pinna”, disse Fonsêca, que também é o coordenador cientifico a ação.

Segundo o conselheiro substituto, o convite é extensivo a todos os procuradores de Contas do Brasil, “afinal, nosso objetivo é que tenhamos um encontro não apenas dos Tribunais de Contas, mas do controle externo como um todo”, concluiu.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Hádam Lima