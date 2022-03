Treinamento ‘Super Inovação’ acontece sob o comando de empreendedores renomados em Aracaju

O treinamento ‘Super Inovação’, para líderes empreendedores, com foco em crescimento e desenvolvimento no seu lado pessoal e empresarial, será realizado no dia 19 de março, a partir das 8h no Vidam, localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Rick Chesther vai ministrar a palestra ‘Empreendedorismo e Vendas’; Sanduba do Careca vai apresentar as ferramentas do ‘Marketing para Negócios Alimentícios’; ‘Liderança’ será abordada por Marcos Vilela; A construção de uma marca forte através do ‘Branding’ é o tema de Aléssia Saluára; Ricardo Marques vai revelar ‘O segredo dos grandes comunicadores: a boa comunicação’; O Desenvolvimento Pessoal, com as Técnicas de PNL vai ser abordado por Jamisson Ferreira e Italo Marcel prepara a palestra ‘Liderança e Gestão para Negócios’.

A capacitação vai ensinar o público a desenvolver sua alta performance usando o que há de mais inovador no ramo da gestão empresarial, marketing digital e desenvolvimento pessoal com o objetivo de ajudar o líder a escalar resultados da empresa através da implantação dos conhecimentos e exercícios.

A participação do evento inclui: aprendizado e networking com os palestrantes e participantes; material de apoio completo personalizado e certificado de conclusão.

As inscrições que são limitadas podem ser feitas através do site domineseunegocio.com.br. Outras informações através do número (79) 9 8112-5101.

Por Fredson Navarro