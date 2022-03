Lara descobre que Thaiane é neta de Noca, e avó diz que precisa resgatá-la

No capítulo desta segunda de Um Lugar ao Sol, a neta de Noca (Marieta Severo), além de procurar pela amiga, aproveita a estada na cidade para assuntar com o delegado sobre a família da avó. Ela é informada que Jerônimo (Thelmo Fernandes) está vivíssimo e é um dos mandachuvas do local.

Eles vão até a casa de Jerônimo e veem Thaiane varrendo a calçada. Deduzem que ela trabalha para o médico.