Unimed Sergipe recebe certificado de acreditação nível 2

Na noite desta sexta-feira, 11, o Hospital da Unimed Sergipe recebeu o certificado de acreditação nível 2, emitido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Com isso, a operadora sergipana de saúde reafirma seu compromisso com a qualidade e segurança de seus serviços, agora certificados mediante avaliação. A cerimônia aconteceu na sede da Sociedade Médica de Sergipe (Somese).

Logo em sua primeira avaliação, a cooperativa de saúde já recebeu o certificado de acreditação nível 2, algo muito significativo para toda a equipe de gestão e também para todo o corpo de médicos cooperados e funcionários, como destacou o diretor presidente da Unimed Sergipe, o médico Carlos Alberto Barreto de Mendonça.

“Muito feliz por estar capitaneando esse time. Isso é uma vitória para todos aqueles que fazem o Hospital Unimed. É uma recompensa de todo o esforço feito por esse time. Essa é uma certificação de segurança no atendimento para as pessoas que nos procuram. Isso é um atestado de que o nosso trabalho é um trabalho bem feito, humano, onde se empenham para dar o melhor para curar, minimizar o sofrimento e oferecer o que está dentro das nossas possibilidades para os nossos pacientes”, disse o diretor presidente da Unimed Sergipe.

A acreditação é uma certificação emitida mediante um sistema de avaliação de qualidade dos serviços de saúde, a partir de critérios pré-definidos, através de um processo voluntário, em que a própria instituição manifesta o interesse em ser avaliada. Essa avaliação é feita pela Organização Nacional de Acreditação, instituição sem fins lucrativos que certifica a qualidade dos serviços de saúde no país.

De acordo com o diretor administrativo financeiro da Unimed, o médico Alvimar Moura, essa certificação veio para coroar um trabalho iniciado no Hospital Unimed em 2007. Desde lá, ele contou que a cooperativa tem um corpo clínico, médicos cooperados e não cooperados, e um corpo funcional de extrema dedicação e qualidade.

“Nós tivemos, há cerca de 8 meses atrás, uma iniciativa de buscarmos uma acreditação. Não esperávamos que fôssemos acreditados em nível 2 logo de início, mas sabíamos que iríamos buscar o máximo daquilo, porque a dedicação de toda a equipe foi enorme. Foi mais um tijolo colocado nessa estrutura de humanização, de qualidade de assistência, que ficou tão evidente no ano passado, durante a pandemia, quando o nosso hospital foi referência nacional no sistema Unimed. Nossos clientes, nossos beneficiados são o maior patrimônio da operadora. Para eles, estaremos sempre dispostos a fazer o melhor”, garantiu Alvimar Moura.

A ONA certifica as instituições de saúde por níveis. Em sua primeira avaliação, a Unimed Sergipe conquistou o nível 2, chamado Acreditado Pleno, demonstrando que a organização atende aos critérios de qualidade e segurança e também padrões de gestão integrada.

“Quando qualquer hospital de Sergipe foi certificado para a ONA, primeiro foi o nível 1 e depois evoluindo. A Unimed, com muito esforço e competência, já conseguiu de cara a certificação 2. Isso é resultado de uma massa de 600 funcionários do Hospital, que mostraram que incorporaram a escalada da qualidade”, afirmou o diretor de negócios corporativos da instituição, Márcio Barretto.

Na certificação existe uma série de requisitos que envolvem a segurança do paciente, requisitos esses comprovadamente cumpridos pelas equipes do Hospital. Isso porque, ao receber o certificado de acreditação, a cooperativa de saúde recebe avaliação não só em assistência médica ou de enfermagem, mas também no cumprimento de requisitos por todos os setores, desde a portaria até a compra de insumos para o Hospital.

É um momento muito importante, não somente para o Hospital, mas para a Unimed Sergipe e todo sistema Unimed. Cada vez que vemos uma unidade verticalizada, de assistência médica ter uma certificação na acreditação pela ONA, é uma certeza que os serviços ali prestados estão de acordo com todas as garantias de segurança para o paciente. Os processos estão definidos e há um reconhecimento do esforço que foi feito, tanto pela equipe de dirigentes, quanto pela equipe técnica e colaboradores para fazer de acordo com as regras da ONA, que são muito rigorosas, recebendo, já de imediato, uma acreditação nível 2″, pontuou o diretor presidente da Unimed Participações e representante da Unimed Brasil, Adelson Chagas.

O presidente da ONA, Fábio Gastal, explicou que o processo de acreditação é um processo de prestação de contas para a comunidade. Ou seja, a organização se expõe a um processo de avaliação independente, externo e onde a ONA verifica a conformidade da organização e se ela tem o sistema da qualidade de gestão adequado suficiente e moderno, capaz de garantir a segurança dos processos assistenciais para o seu paciente.

“Para a Unimed Sergipe é o início de uma caminhada. É o primeiro certificado e a gente espera que seja o primeiro de muitos, e que nesse processo a Unimed Sergipe consolide um sistema de gestão ainda mais moderno, voltado para governança, responsabilidade social e que permita oferecer cada dia mais e melhor, o cuidado com seu paciente”, disse Gastal.

Essa certificação recebida pela Unimed Sergipe foi motivo de alegria também para a comunidade médica sergipana, como relatou o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, Hermoney Ramos.

“Tanto a sociedade médica de Sergipe está contente com isso porque os médicos cooperados da Unimed são da sociedade médica de Sergipe, assim como eu fico contente porque sou cooperado da Unimed há mais de 25 anos. É um orgulho muito grande estar presidindo todos os médicos de Sergipe e ser cooperado há tanto tempo e ver essa geração de colegas e gestores fazerem um levantamento tão grande para que o Hospital consiga ser qualificado numa condição de qualidade e certificação excelente. Isso nos orgulha bastante.É muito importante porque isso mostra aos clientes e funcionários da instituição que os serviços que eles prestam são excelentes”, atestou o presidente da Somese.

O presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames), Lúcio Antônio Prado, também esteve presente na cerimônia de certificação. “A Unimed sempre teve a preocupação de cuidar da qualidade dos serviços que oferece. Por ser um Hospital com a certificação ONA, isso reflete para a sociedade de uma forma muito positiva. Parabenizo a atual diretoria e tenho certeza que a Sobrames se sente muito feliz com essa conquista da Unimed. Isso mostra a motivação dos funcionários e colaboradores”.

No evento, os convidados também puderam apreciar a apresentação musical da Orquestra Preparatória da Sinfônica de Itabaiana, instituição apoiada culturalmente pela Unimed Sergipe há anos.

