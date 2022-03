Vereador Binho preside sessão especial na Câmara de Aracaju

O vereador Binho (PMN), presidiu a sessão especial na Câmara Municipal de Aracaju, que falou sobre um dos patrimônios de Aracaju, de Sergipe e do Brasil, a capoeira. A sessão foi em comemoração ao início da Semana Municipal de Capoeira de Aracaju, que será celebrada entres os dias 14 a 17 deste mês.

A semana municipal da capoeira foi criada em 03 de junho de 2011, onde também ficou instituída a criação do dia municipal do capoeirista. Ambos projetos aprovados e sancionados pelo município de Aracaju.

“É uma satisfação imensa presidir a sessão especial na Câmara, ainda se tratando de um tema como a capoeira, que faz parte do meu cotidiano. Uma expressão cultura e um esporte que faz parte da história do nosso país e do nosso estado e representa a luta e resistência dos negros” ressaltou Binho.

A capoeira é uma expressão cultural e luta afro-brasileira criada pelos negros africanos que foram escravizados em território brasileiro. Era usada como forma de expressar a luta e resistência dos negros escravizados no Brasil

Além de ser uma luta, a capoeira é arte, música e cultura popular e foi reconhecida pela UNESCO em 2014, como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade.

O vereador ressaltou a importância da capoeira, como arte, cultura, esporte e o seu papel na construção de uma sociedade melhor. “Devemos valorizar a capoeira, uma cultura nossa, pertencente ao Brasil e que foi difundida pelo mundo. Pois, além de tudo, ela tem um papel muito importante na sociedade, levando para crianças e jovens marginalizados, a oportunidade de construir um futuro melhor” destacou

Binho também ressaltou a luta enfrentada pelos capoeirista desde o início, lá no princípio, quando a prática da capoeira era proibida e levava a prisão dos praticantes, até os dias atuais, onde a capoeira foi difundida, mais ainda tem um longo caminho a ser percorrido para alcançar reconhecimento e valorização tão merecidos.

“A capoeira é muito importante, uma expressão cultural histórica e que representa a luta do nosso povo. Devemos buscar meios para a valorização e difusão da capoeira, principalmente a inserção da prática nas escolas, como uma forma de levar a história do nosso povo ao conhecimento dos alunos, além do desenvolvimento físico e afetivo” afirmou o vereador. Como membro da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, o vereador se colocou à disposição para buscar meios para o incentivo da prática da capoeira e sua inserção nas escolas.

