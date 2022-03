Na próxima quarta-feira, dia 16, os vereadores de Boquim irão abrir o novo plenário da Casa. O espaço foi totalmente reestruturado, ganhando novas acomodações, com novo mobiliário, sistema de som e ar condicionando, além de readequação do espaço para melhor atender ao público visitante e acomodar os parlamentares da Câmara. O presidente Fernando Vitório dos Santos (PP) destaca que uma Casa Legislativa bem estruturada ajuda a reforça o papel do vereador na sociedade, dando condições físicas e técnicas para colocar em pauta projetos que venham de interesse da população.

Além do novo Plenário, a Casa também recebeu investimentos no telhado e outras locações internas. Hoje a Câmara Municipal de Boquim conta com 11 vereadores, sendo deles oito da situação e três da bancada oposicionista. O novo espaço para os debates conta com acomodações para receber até 50 pessoas na plateia. “É a casa do povo para o povo”, afirma o vereador Fernando Vitório, que está em seu primeiro biênio como presidente da Casa Legislativa.

TDantas Comunicação