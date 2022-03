2ª edição do Festival Trap Aju será comandada por grandes atrações

Após o grande sucesso em janeiro com a primeira edição do Festival Trap Aju, o público pediu e a Teo Santana Produções atendeu com a realização de mais edição. O II Festival Trap Aju será realizado no dia 18 de março a partir das 22h na Arena Circo Show Aracaju, localizada perto dos Arcos da Orla da Atalaia. É um novo espaço com 900 metros quadrados com área coberta oferecendo mais conforto e comodidade para o público.

O evento que vai seguir todos os protocolos sanitários e decretos governamentais para evitar a contaminação da Covid-19, será comandado por PXN, Lee Magnata, TZ da Coronel, L7 da Coronel e L7NNON, além da agitação dos DJs Marraia, Pietra, Heinrick e Heavybeats.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos na TS Store (Com condições especiais) no Shopping Riomar, Auto Peças Macedo (Siqueira Campos), Loja Hitz (Shopping Jardins), Boxxe Jeans (Centro e Shopping Prêmio), Studio Junior Tattoo (Farolândia) e também através do site www.bilhetecerto.com.br.

Por Fredson Navarro