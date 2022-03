Magistério define nova agenda de lutas pela revisão do piso salarial dos professores

Dia da Paralisação Nacional em Defesa da Valorização da Categoria e do Cumprimento do Piso do Magistério, convocado pela CNTE, será marcado por Marcha do Sindipema e Ato do Sintese

Na luta pela revisão do Piso do Magistério, professores organizados no SINTESE e no SINDIPEMA preparam uma Agenda de Mobilização e luta para esta semana que se inicia.

Na terça, dia 15/03, a Direção do SINTESE vai à Assembleia Legislativa de Sergipe para dialogar com os deputados estaduais.

Na quarta-feira, dia 16/03, é data da Paralisação Nacional das Escolas Estaduais e Municipais em Defesa da Valorização da Categoria e do Cumprimento do Piso do Magistério, por isso em Aracaju acontecem dois protestos dos professores neste dia:

A partir das 8h da manhã, o SINDIPEMA organiza a Marcha Pela Educação e pelo Cumprimento da Lei do Piso em Aracaju. A Marcha vai sair da sede do SINDIPEMA rumo ao Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju. O SINDIPEMA organizou hoje uma Vigília em frente à PMA enquanto dirigentes sindicais dialogaram com representantes da Administração Municipal.

Para a vice-presidenta do SINDIPEMA, Sandra Beiju, está claro que não falta dinheiro, pois os dados são públicos. “A resposta que tivemos hoje da Administração é que vão esperar o sindicato mandar a proposta formalizada para fazer o estudo. Acreditamos que esta é uma estratégia para ganhar tempo. Temos que mobilizar todo mundo e botar muitos professores nas ruas nesta marcha. O prefeito e seu secretariado precisam ver os professores nas ruas lutando pelos seus direitos”, afirmou Sandra Beiju, em frente à Prefeitura de Aracaju, durante a Vigília organizada pelo SINDIPEMA na tarde de hoje.

A LUTA FAZ A LEI

Com o mote ‘A luta faz a lei’, o SINTESE convoca os professores para ocupar a Praça Fausto Cardoso na manhã da quarta-feira, dia 16/03, a partir das 9h, pois é a data prevista para a chegada do Projeto de Lei na ALESE referente à remuneração dos professores e professoras da rede estadual.

A Secretaria de Administração enviou um ofício ao SINTESE com o teor da proposta do Governo: “a proposta é ainda mais grave do que foi apresentado de forma oral na audiência de quinta, dia 10, além dos pontos informados na assembleia de hoje, 14, acaba com o triênio e congela a GATI – Gratificação por Atividade de Tempo Integral”, divulgou o sindicato através de postagem nas redes sociais.

O SINTESE divulgou que diante da gravidade do momento, convoca assembleia geral que será realizada na Pça. Fausto Cardoso, às 9h da manhã. “É fundamental que os professores e professoras ocupem a praça Fausto Cardoso, pois é na rua que se conquistam direitos”, afirmou Ivonete Cruz, presidenta do SINTESE.

Nas redes sociais, o SINTESE alertou que o cenário é de destruição de carreira, extinção da paridade entre ativos e aposentados (para aqueles que entraram no Estado antes de 2004) e fim de gratificações importantes.

Foto assessoria

Por: Iracema Corso