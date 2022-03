4º Congresso da Força Sindical discute direitos dos trabalhadores

Com o tema “Emprego, desenvolvimento sustentável e democracia”, o 4º Congresso Estadual da Força Sindical ocorreu na tarde desta segunda-feira (14) no auditório do escritório Márcio Dória Advogados. O evento foi marcado pela discussão de temas ligados ao interesse dos trabalhadores de diversas categorias.

Um dos palestrantes, o advogado Dr. Márcio Dória defendeu o vínculo formal de emprego, os direitos e garantias assegurados ao trabalhador.

“Nós tivemos a Lei da Terceirização, a Reforma Trabalhista e a Reforma Previdenciária e nada alterou o desemprego no país, só trouxe prejuízos para o trabalhador. A Reforma Administrativa pretendida é mais uma que trará inúmeros prejuízos ao Servidor Público. São inúmeros os prejuízos contra os trabalhadores”, expôs.

O advogado também debateu a inclusão da assessoria jurídica nos sindicatos, citando as perdas de direitos dos trabalhadores nos últimos anos.

“O sindicato tem um papel fundamental na proteção do direito individual do trabalhador. Além de unir as categorias, tornando-as mais fortes, consistentes e com maior poder, inclusive de negociação. Nessa conquista de direitos trabalhistas, seja por negociação ou por demanda judicial, é importante que o sindicato tenha uma assessoria jurídica comprometida com os trabalhadores.”, informou.

Dr. Márcio ainda esclareceu que o trabalho deve ser realizado em conjunto com os sindicatos. Para além do departamento jurídico já existente nos sindicatos, a assessoria auxilia atuando na prestação dos serviços junto aos processos trabalhistas e previdenciários, análise de contratos, na validação das ações da diretoria, dentre outros.

“O papel do advogado é ser mediador e auxiliar nas negociações, na formalização de um instrumento coletivo de trabalho no qual serão redigidas as cláusulas de um possível acordo, onde irá constar possíveis direitos do trabalhador. Ou, se eventualmente não tiver acordo, para que numa busca de uma ação, conquiste esses direitos do trabalhador.”, explicou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Urbana e Comercial de Sergipe (SINDELIMP/SE), Anderson Vidal, ressaltou a importância de um sindicato ter uma assessoria jurídica. De acordo com o gari, ela serve como um braço forte na luta pelos direitos dos trabalhadores.

“É a junção das forças e faz com que possamos lutar de forma igualitária. Assim, podemos levar mais um instrumento na luta por direitos, dentro e fora das negociações coletivas. O Dr. Márcio Dória é um excelente profissional, por ser um advogado trabalhista e especialista no direito sindical, com uma bagagem e expertise no direito dos trabalhadores, dando assim uma seguridade na condução jurídica e processual. Além de trabalhar lado a lado com os sindicatos de forma ferrenha, e dispondo dedicação total.”, enfatizou.

A 1ª Plenária Híbrida, ocorrendo de forma online e presencial, teve a participação de representantes da executiva da Força Sindical Nacional, como o presidente, Miguel Torres, o vice-presidente, Sérgio Luiz Leite (Serginho) e o secretário-geral, João Carlos Gonçalves (Juruna). Além da presença dos trabalhadores representados pelos sindicatos filiados à Força Sindical de Sergipe.

Reeleição

Durante a conferência, a chapa única liderada por William Roberto foi reeleita por mais um mandato na Força Sindical de Sergipe por unanimidade. Apesar de eleito, o presidente não estava presente na conferência por problemas de saúde. O vice-presidente, Anderson Vidal, destacou a importância da união das bases, dos sindicatos.

“Mais um desafio nosso, que não é apenas da nova diretoria, mas de todos. A Força Sindical é de todos os sindicatos que a compõem. Vamos todos juntos numa luta só. Afinal, todos nós temos o mesmo propósito: mudar este país. Precisamos nos unir para lutar a favor dos trabalhadores. O sindicato é a força do trabalhador.”, finalizou.

