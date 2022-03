A reunião que indicou Mitidieri

Diógenes Brayner – [email protected]

Não houve surpresa na indicação do deputado federal Fábio Mitidieri como pré-candidato a governador do Estado. A reunião foi pacífica, em absoluta harmonia, com todos os treze participantes falando sobre a decisão que o grupo poderia adotar e que chegou a Mitidieri como o mais cotado para assumir a disputa. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) fez uma exposição do seu trabalho atual e revelou pesquisas que o colocavam bem em alguns municípios, deixou claro que não sendo ele o escolhido, manteria sua posição de apoio, o que comprovou quando, brincando, ensaiou passos de uma dança com Fábio Mitidieri, ao declarar que aceitaria a decisão e citar sua amizade política e pessoal com o pré-candidato.

Os demais candidatos, deputado federal Laércio Oliveira e Ulices Andrade retiraram a disponibilidade dos seus nomes à sucessão e os que pretendem o Senado, como André Moura, Jackson Barreto e o ainda o Laércio vão esperar até 15 de abrir para uma decisão, enquanto o nome do vice-governador só sairá aos 45 minutos do segundo tempo, caso não haja prorrogação. Esse período para complementação de chapa alivia toda a base aliada pelo menos até próximo à convenção. O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) disse, no momento de escolha, que se puder ser candidato à vice será, mas, como sempre mostrando sentimento de grupo, avisou que não sendo possível vai para a reeleição, podendo ser eleito presidente da Alese, pelo período de mais dois anos.

Fábio Mitidieri dá coletiva à imprensa amanhã, quando pode anunciar alguns projetos de Governo já elaborado por uma equipe que prepara a sua campanha e dirá que vai percorrer todos os recantos do Estado já a partir de quinta-feira, para conversar com lideranças política, prefeitos e integrantes de outros partidos que possam dar-lhes apoio à sua pré-candidatura. Mitidieri tem projeto administrativo que supera expectativas e dará maior força ao grupo que vem junto desde 2010, através de projeto político do ex-governador Marcelo Déda. Disse que aceitava “a escolha do nosso agrupamento sobre o meu nome, para fazer o nosso Estado seguir no caminho do desenvolvimento. Será um ano incrível ao lado de vocês. E eu estou animado”!

O governador Belivaldo Chagas encerrou a reunião indicando Fábio Mitidieri como o candidato do bloco ao Governo, mas enalteceu a força política de todos, destacando o prefeito Edvaldo Nogueira, que continuará o seu trabalho à frente da Prefeitura, em condições de fazer seu sucessor e de ser candidato ao mandato que desejar em 2006, inclusive ao Senado: “estamos todos juntos”, concluiu.

Baleia virá a Sergipe

A informação é de Brasília, na quinta-feira o presidente do MDB, Baleia Rossi, vem a Aracaju para reunião e colocar todos os pontos nos is. O líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões, também virá.

*** O objetivo é definir a situação do partido em Sergipe que, segundo a fonte, ainda pode ou não ficar sob o comando dos Reis.

*** Há informação de que o senador Rogério Carvalho (PT) atua firme para ter o apoio do MDB na disputa ao Governo do Estado.

Valmir decidido

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, disse que há grande chance dele ser candidato a governador pelo Partido Liberal e vem trabalhando intensamente para isso.

*** Diz que ainda não há uma decisão definitiva do partido, mas que as conversas caminham para isso.

*** Os seus aliados falam mais à frente e dizem que ele já fechou candidatura e está decidido a disputar o Governo.

Emília para vice

A formação da chapa de Valmir de Francisquinho já está tomando corpo: a candidata à vice convidada por ele é a vereadora Emília Corrêa, do Patriota.

*** Já houveram conversas intensas sobre isso, a possibilidade é grande, mas ainda não foi confirmada pela parlamentar.

*** O Patriota não confirma que esteja fechado o entendimento com o Liberal para que Emilia seja candidata à senadora na chapa de Valmir.

PSB e o Senado

O PSB não ficou na Federação com o PT, com isso a tendência do ex-deputado Valadares Filho é disputar mandato majoritário, em razão da dificuldade para formação de uma boa chapa para deputado.

*** Tem recebido conselhos para disputar o Senado Federal de alguns aliados e amigos, embora o seu objetivo seja a Câmara.

*** Um político experiente acha que o nome de Valadares Filho é forte para o Senado, por ter disputado a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado, chegando as duas ao segundo turno.

Daniele e o Podemos

Presidente do Podemos, a delegada Daniele Garcia disse que “nunca trabalhei tanto como estou agora, com essa janela partidária”.

*** Para Daniele, “as conversas estão acontecendo diariamente, porém com muitas indecisões ainda. No momento certo, iremos nos manifestar”.

*** Sobre o senador Alessandro Vieira (Cidadania) evitou comentário e disse que melhor seria pegar informações diretamente com ele.

*** Avisou que sua pré-candidatura ao Senado está mantida.

Iran e saída do PT

O deputado Iran Barbosa (PT) está decidido a filiar-se ao Psol. Antes terá uma conversa com o senador Rogério Carvalho (PT) para relatar razões pelas quais deixa o partido.

*** Iran ainda vai “pular a janela” e sua filiação ao Psol contará com a presença do presidente nacional, Juliano Medeiros.

*** A saída de Iran Barbosa do PT ocorre por desentendimento com o seu grupo e acha que não tem mais espaço no partido. Psol e Rede fazem uma federação.

Luciano Bispo retorna

Recuperado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB), avisou que reassume o cargo nesta terça-feira, depois de cirurgia a que se submeteu em São Paulo.

*** Luciano considerou a que sua “recuperação foi o melhor presente que recebi, porque somente com saúde podemos cuidar de quem cuida da gente”.

Defende subsídio

O prefeito Edvaldo Nogueira (PTB) Entende bem a situação e é por isso que tenho ido frequentemente a Brasília defender o subsídio do Governo Federal para o transporte público nas cidades.

*** – É uma crise que atinge todo o Brasil. Com estes recursos, temos condições de equilibrar o sistema, disse.

Homenageia Marielle

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) fez homenagem à ex-vereadora Marielle e seu motorista, assassinados em uma emboscada no Rio de Janeiro.

*** – Defensora da democracia e dos direitos sociais, Marielle foi um grande exemplo de mulher forte e combatente, disse.

*** – Aos familiares de Marielle e Anderson, restam saudades e o sentimento comuns a todos nós brasileiros, justiça!

Subsídio a combustível

O senador Rogério Carvalho (PT) que a “Europa já começa a sinalizar para a necessidade dos governos subsidiarem os combustíveis, como alternativa de não repasse da alta internacional para o povo”.

*** – Aqui, Bolsonaro segue a bravata de tentar responsabilizar governadores e finge que o assunto não é com ele, disse.

TCU julga contas

O Tribunal de Contas da União julgou regulares as contas do Governador Belivaldo Chagas enquanto secretário de Educação na administração de Marcelo Deda.

*** Na defesa do governador funcionaram os advogados José Rollemberg Leite Neto e Gilton Garcia.

Um giro nas redes sociais



Blog do Noblat – Após Bolsonaro falar que vai notificar por redução na bomba, postos dizem que preço não é tabelado.

Renan Calheiros – Além de indiciar Bolsonaro e outras 77 pessoas, a CPI teve outro ponto alto. Ela pressionou pela compra de vacinas, sabotada pelo presidente.

Editora Vista Chinesa – O SUS tem uma solução excelente que são as Farmácias Vivas. Poderia beneficiar muitos usuários do sistema de saúde.

Metrópole – Deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei, assume imaturidade, mas tenta justificar em entrevista fala sobre ucranianas pobres serem “fáceis”.

Saudade injusta – O ministro do Turismo, Gilson Machado, disse ser injusto ter saudade da gasolina a R$ 2,00, mas não do salário mínimo a R$ 260.

Eduardo Cunha – Acabei de ser assaltado em um posto de gasolina na estrada. Cobraram-me R$ 8,88 por litro de gasolina comum.

Agência Brasil – INSS volta a agendar atendimento presencial. Pandemia de Covid-19 havia levado à suspensão da modalidade.