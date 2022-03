Alese aprova indicação de Gracinha Garcez que solicita ao Governo soluções para a falta de água em Itaporanga

Na última quinta-feira, 10, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) aprovou a indicação feita pela deputada estadual, Gracinha Garcez, direcionada ao Governo do Estado, que solicita soluções para a falta de água no município de Itaporanga d’Ajuda.

“O serviço de abastecimento de água é essencial e imprescindível para a população brasileira, pois confere dignidade e promove o desenvolvimento social. A população de minha terra vem sofrendo, quase que diariamente, com a falta de água em todo território”, diz Gracinha.

Na indicação, a parlamentar argumentou que a água está diretamente ligada à saúde e sua falta retira crianças e adolescentes das escolas e afasta profissionais de seus trabalhos.

“O abastecimento regular visa, essencialmente, garantir a água potável para toda a população do município. Essa indicação atende às reivindicações do povo da minha terra”, afirma.

Foto: Jailson Simões – Alese