Aracaju mantém testagem para covid em 44 unidades de saúde

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza a testagem para detecção de covid-19 em pessoas sintomáticas em 41 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos Hospitais Municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte), que funcionam em regime 24 horas; e no Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal (Coroa do Meio), que funciona todos os dias, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até as 18h).

Apenas pessoas com sintomas e residentes em Aracaju podem ser testadas nestes 44 locais. Das UBSs, 22 fazem as testagens das 8h30 às 15h, e outras 19, das 8h30h às 18h. TApenas três UBS não fazem a testagem: UBS Elizabeth Pita (Santa Maria), Niceu Dantas (Mosqueiro), Porto Dantas (Porto Dantas) e a Humberto Mourão (São Conrado).

Testagem nas Unidades

22 UBSs funcionam das 7h às 17h e realizam o teste das 8h30 às 15h. São elas: Carlos Fernandes (Lamarão); Amélia Leite (Suissa); Irmã Caridade (Aloque); Madre Tereza (Jaboatiana); João Bezerra (Povoado Areia Branca); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré), José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Maria do Céu (Centro); Walter Cardoso (Veneza); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Lauro Dantas (Bugio); Carlos Hardmam (Soledade) e Osvaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Outras 19 UBSs têm horário estendido e funcionam das 7h às 19h, com testagem das 8h30 às 18h, serão: Ávila Nabuco (Médici); Joaldo Barbosa (América); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco (Augusto Franco); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); José Machado de Souza (Santos Dumont); Santa Terezinha (Robalo); Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); José Calumby (Jardim Centenário); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Max de Carvalho (Ponto Novo); Fernando Sampaio (Castelo Branco); Cândida Alves(Santo Antônio) e Sinhazinha (Grageru).

Fonte e foto SMS