Assembleia decreta ponto facultativo dia 18 de março

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, presidida pelo deputado Luciano Bispo (MDB), declara por meio do Ato Nº 23.530, de 15 de Março de 2022, que o expediente do dia 18 de março de 2022, será ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo Estadual, em virtude do feriado alusivo ao aniversário de Aracaju, comemorado na próxima quinta-feira, 17 de março.

A decisão foi tomada no uso das competências asseguradas nos termos da Constituição Estadual, de acordo com o artigo 18, inciso II, alínea “a”, da Resolução N° 33/2005, de 14 de dezembro de 2005, do Regimento Interno da Casa.

Foto: Jadilson Simões