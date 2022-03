Belivaldo participa da posse da nova desembargadora do TJSE

Ana Bernadete substituiu a desembargadora Maria Angélica França e Souza, que se aposentou em novembro de 2021

O governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta segunda-feira, 14, da solenidade de posse da juíza Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade como desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). Ana Bernadete substituiu a desembargadora Maria Angélica França e Souza, que se aposentou em novembro de 2021. A solenidade ocorreu no auditório do Palácio da Justiça e contou com transmissão pelo Youtube, no canal TJsergipe.

Belivaldo Chagas desejou sucesso à nova desembargadora, no momento em que assume novos desafios em sua carreira profissional como membro da Corte de Justiça de Sergipe.

“Por toda a sua capacidade e experiência nas diversas funções que ocupou em sua carreira de magistrada, que lhe garantiu inclusive a escolha por merecimento, tenho certeza de que Ana Bernadete vai contribuir, e muito, com a Justiça sergipana”, ressaltou.

Belivaldo Chagas destacou ainda que, nada mais justo, do que a posse da nova desembargadora Ana Bernadete ocorrer no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. “Numa celebração simbólica de consolidação e representatividade da luta por igualdade das mulheres dentro do Poder Judiciário e em toda a sociedade”, frisou.

No ato da posse, a nova desembargadora foi agraciada com o Colar do Mérito Judiciário em reconhecimento aos serviços prestados à Justiça sergipana, quando atuou como juíza de diversas comarcas.

A desembargadora Ana Lúcia Freire saudou a nova desembargadora Ana Bernadete Andrade, em nome da Corte. “O TJ ganha com sua chegada. A recebemos de braços abertos. Vossa Excelência chega para somar e contribuir com o que há de melhor para o Tribunal e a coletividade”, afirmou.

A desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade afirmou,em seu discurso de posse, que vivencia o ato com o sentimento de alegria, gratidão, mas, sobretudo, com a consciência do compromisso de honrar o TJ na defesa das Leis e da Justiça. “Temos que garantir que os valores democráticos tornem-se inquebrantáveis para construção de uma sociedade livre, fraterna e solidária”, enfatizou.

O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Melo, encerrou a solenidade destacando o espírito de responsabilidade da nova desembargadora, salientando a sua notória capacidade e compromisso com a Justiça, ao analisar a sua trajetória como magistrada nas várias comarcas que atuou.

Histórico

A nova desembargadora bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1991 e tomou posse como Juíza Substituta em 05 de abril de 1994, com primeira designação para a Comarca de Cristinápolis.

Atuou, também, na Comarca de Riachuelo, na 1ª Vara Privativa de Assistência Judiciária da Comarca de São Cristóvão, na 5ª Vara Privativa de Assistência Judiciária/26ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, e esteve como membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Aracaju.

Foi Juíza-Corregedora no biênio 2015/2017 e Auxiliar da Presidência no biênio 2019/2021, e por inúmeras oportunidades foi convocada para substituir desembargadores.

Presenças

Participaram do ato a vice-governadora Eliane Aquino, o ministro Augusto César Carvalho (TST); desembargador Presidente do TRT-20, Fabio Túlio Correia Ribeiro; o procurador-geral de Justiça do MPE/SE, promotor Manoel Cabral Machado Neto; o Defensor Público Geral, Leó Neto, o presidente do TCE-SE, Flávio Conceição; o conselheiro Alberto Maynart, representando a OAB-SE; o deputado federal Fábio Mitidieri; o deputado estadual Zezinho Sobral; o prefeito Edvaldo Nogueira e a vice, Katarina Feitoza (Aracaju); o presidente da Amese, juiz Roberto Alcântara Araújo; o ex-governador Albano Franco; o vereador Fabiano Oliveira representando a Câmara Municipal de Aracaju, dentre outras autoridades.

Foto: Arthuro Paganini