Comissão de Negociações da Prefeitura de Aracaju recebe representantes do Sindipema

Em continuidade às reuniões de diálogo com os sindicatos de servidores municipais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Comissão de Negociações, recebeu, nesta segunda-feira, 14, o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema). O encontro foi realizado no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Durante a reunião, os secretários municipais ouviram as demandas e dialogaram com os representantes dos profissionais de ensino. O sindicato se comprometeu a enviar, oficialmente, o percentual de reajuste pleiteado pela categoria, para que seja analisado pela Prefeitura.

O secretário da Fazenda, Jeferson Passos, explicou a metodologia de trabalho da comissão, que busca ouvir e conhecer as demandas das categorias para estudar a viabilidade de acordo com a situação do município. “A reunião foi importante para que o sindicato pudesse esclarecer, efetivamente, o pleito. O sindicato irá formalizar esse pleito, para que não haja qualquer equívoco com relação aos cálculos”, disse.

Segundo o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, após receber a proposta dos sindicalistas, os estudos técnicos serão desenvolvidos para avaliar o impacto para o município.

“Tivemos a oportunidade de dialogar, cada um dentro do seu ponto de vista, a respeito de cada item pontuado e temas que envolvem a carreira dos profissionais de ensino. O sindicato irá verbalizar as propostas para que nós possamos fazer o impacto financeiro nos ativos e inativos”, explicou.

Para a secretária municipal da Educação, Cecília Leite, abrir o diálogo com a categoria representa o respeito da gestão com o servidor. “O estabelecimento da mesa de negociação, por si só, é uma grande conquista. É um espaço em que os dois lados podem sentar, apresentar dados e decidir, conjuntamente, um ouvindo e entendendo outro, a vida de cada trabalhador, de acordo com a vida financeira da administração”, analisou.

Após a formalização do pleito por parte do Sindipema, haverá um novo encontro para dialogar com base nos dados apresentados. “Iremos formular essa proposta, cumprindo todas as etapas que forem colocadas. Já saímos com uma nova reunião marcada e faremos a nossa apresentação à mesa de negociação, como já fizemos na Câmara e a alguns secretários”, afirmou o presidente do Sindipema, Obanshe Severo.

Comissão de Negociações

A Comissão foi instituída pelo prefeito Edvaldo Nogueira para estabelecer um canal aberto de comunicação e estreitar a relação entre a gestão e os servidores. O grupo é formado pelos secretários de Governo (coordenador do grupo); da Fazenda; do Orçamento, Planejamento e Gestão; pelo secretário ou dirigente de órgãos a que se subordina a categoria representada, e um representante de entidade sindical da respectiva categoria.

No último dia 4, a Comissão realizou a primeira rodada oficial de negociações. Na reunião inaugural foram recebidos todos os sindicatos das categorias ligadas à área da Saúde.

Foto André Moreira