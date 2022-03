Cristiano e Silvany dialogam com o presidente da Câmara dos Deputados sobre importância do Projeto Carnalita

A importância do projeto Carnalita dentro do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) foi o tema de uma conversa entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Cristiano Cavalcante, e a prefeita de Capela, Silvany Mamlak.

O encontro aconteceu em Brasília, onde ambos cumprem agenda junto à Confederação Nacional de Municípios (CNM). Na ocasião, foram discutidos pontos importantes sobre a implementação do PNF, que busca readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação de fertilizantes, reduzindo a dependência do Brasil no setor.

Vale ressaltar que, no PNF, Sergipe aparece em destaque quando o assunto é potássio, graças à exploração da silvinita, realizada através da Mosaic Fertilizantes, terceira maior fabricante de fertilizantes do mundo e pelo potencial do Projeto Carnalita, com capacidade para produção de 1,2 milhão de toneladas ao ano de potássio. A exploração, atualmente, é realizada na Usina Taquari-Vassouras, localizada no município de Rosário do Catete.

Para Cristiano Cavalcante, o diálogo foi extremamente produtivo. “Trouxemos para o presidente da Câmara o cenário em Sergipe, que viabiliza a implementação rápida do PNF no primeiro momento em nosso Estado, que atualmente é o único produtor de potássio do país e com uma capacidade de ampliação significativa da produção. Além disso, temos a vantagem geográfica e logística, pois nossas jazidas se localizam próximas às rotas de escoamento, incluindo rodovias federais e um porto, numa região que já possui experiência com a exploração do subsolo, incluindo a infraestrutura”, enfatizou.

“Além disso, mostramos ao presidente da Câmara que a exploração do minério no Vale do Cotinguiba é uma uma solução mais viável que no município de Autazes, no Amazonas, pois não necessita de uma legislação específica para que a exploração seja realizada e já possui os estudos realizados”, pontuou Cristiano.

Segundo a prefeita da cidade de Capela, Silvany Mamlak, uma das localidades onde a carnalita poderá ser explorada, essa iniciativa é proveitosa para todo o Estado. “O projeto Carnalita deve ser tratado com a importância que possui. É geração de emprego, renda e desenvolvimento no Vale do Cotinguiba, com a possibilidade de abertura de postos de trabalho, fomentando a economia e ampliação da produção de fertilizantes baseados em potássio, numa realidade onde toda a produção vem de Sergipe e podemos ampliar ainda mais essa produção, de maneira eficiente e responsável”, explicou. “E, graças à interlocução de Cristiano, pudemos ter esse proveitoso encontro com o presidente da Câmara dos Deputados”, concluiu.

O encontro foi extremamente produtivo. Ao conhecer todo o potencial sergipano, Lira se mostrou entusiasmado com Sergipe e considerou o Projeto Carnalita de suma importância para o Brasil.

Durante a reunião, o presidente da Câmara ligou diretamente para o Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que colocou o Secretário de Geologia e Mineração da pasta, Pedro Paulo Dias, à disposição para uma agenda sobre o tema ainda esta semana em Brasília, junto ao Ministério, para tratar da exploração do subsolo na região do Leste Sergipano.

