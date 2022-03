Deputado apela por recomposição salarial dos servidores

Por meio da Indicação Parlamentar de nº141/2022, o deputado estadual Iran Barbosa(PT), apela para que o Governo de Sergipe receba as representações sindicais dos diversos segmentos de servidores públicos em caráter de urgência. O objetivo é a negociar o reajuste salarial das categorias.

A proposta defendida pelo deputado Iran Barbosa é que o diálogo aconteça antes mesmo de o Projeto do Poder Executivo seja encaminhado para apreciação do parlamento.

Segundo compreende, “o anúncio de reajuste é um método autoritário porque é unilateral e exclui do debate os principais interessados, que são os servidores públicos. Qualquer posição adotada pelo governo, relativamente ao salário dos servidores públicos, precisa, antes de tudo, passar por um processo de negociação com as legítimas representações dos trabalhadores ”, defende Iran.

A proposição foi aprovada durante a Sessão Extraordinária Híbrida desta terça-feira, 15 de março.

Fazendo uso da palavra na Tribuna, o deputado defendeu que a Alese terá que exercer importante papel fundamental, “de fazer a mediação do processo de discussão relativo aos servidores públicos. Esperamos que concluído esse processo com as categorias, os projetos cheguem para garantir avanços, nunca retrocessos”.

