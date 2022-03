Deputado Ibrain critica desassistência no hospital de Lagarto

O deputado Ibrain Monteiro (PSC) destacou na Sessão Plenária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira, 15, 15, a situação do hospital regional de Lagarto, que é administrado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

“Um hospital que é federalizado, mas está deixando muito a desejar. Trouxe um vídeo que fala por si próprio sobre o que está acontecendo dentro do hospital de Lagarto, já há algum tempo, a exemplo dessa situação em que um rapaz cobra atendimento para o pai com mais de 90 anos, na cadeira de rodas. Esses vídeos viraram rotina nas mídias sociais do município mostrando o descaso para com as famílias que estão com seus entes queridos sendo maltratados e morrendo “, ressalta.

Ibrain Monteiro lamentou o tratamento dado aos lagartenses que precisam de atendimento na unidade de saúde. “Sei que o reitor da UFS é um homem que tem o coração grande e que esse vídeo vai chegar às mãos dele. Espero que as providências sejam tomadas o mais rápido possível para melhorar o atendimento dentro do hospital regional de Lagarto”, enfatiza.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza