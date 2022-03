Eduardo Lima manisfesta indignação ao “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”

Na manhã desta terça-feira, (15), o vereador Eduardo Lima (Republicanos), mais uma vez chamou atenção dos colegas parlamentares para necessidade do combate à Pedofilia.

O parlamentar que é presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), manisfestou sua indignação em relação ao conteúdo do filme, “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, no qual um famoso ator interpreta um professor que instiga dois alunos menores de idade ao ato da masturbação.

Segundo Eduardo Lima, conteúdos iguais a esse, que trazem adultos praticando pedofilia contra crianças e adolescentes, devem ser banidos da nossa sociedade. Apesar do conteúdo ser de 2017, o assunto voltou a repercutir nos veículos de comunicação por estar sendo exibido no atual momento. Muitas autoridades em vários locais do país estão tomando as devidas providências. O filme está sendo atualmente disponibilizado pela NetFlix, serviço que exige assinatura mensal.

“Apresentamos uma Moção de Repúdio contra o filme e sua Produtora. Entramos em contato com a Comissão dos Direitos da Criança da OAB, contactamos o Ministério Público, por entender que ações como essa não podem ocorrer em Aracaju e no Brasil”, afirmou o parlamentar.

