Fecomércio e Fetralse buscam estreitar parcerias em Sergipe

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, recebeu a visita da diretora do Sest/Senat, representando a Fetralse, Danielle Queiroz, para conversar sobre a aproximação dos agentes do setor produtivo representativo de classe empresarial dos segmentos do comércio e serviços, com o dos transportes. A reunião aconteceu na Federação do Comércio, na tarde desta segunda-feira (14).

Na pauta, foram discutidas formas de aproximação das ações do Sesc e Senac, com Sest e Senat, fortalecendo as ações intrassistêmicas das entidades representativas empresariais que compõem o Sistema S sergipano. As ações em convergência deverão ser de modo em que um agente que possua determinado serviço para o trabalhador de sua área, também o disponibilize para o colaborador da empresa do setor representado pela federação parceira. Assim, ampliando o leque de oferta de serviços para os trabalhadores das duas áreas representadas pela Fecomércio e Fetralse. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comentou sobre a parceria e como isso será importante para aumentar a capilaridade de atendimento ao público.

“Convergir ações entre o Sesc e Senac com o Sest e Senat será muito importante para fortalecer o Sistema S como um todo em Sergipe. Pois temos cursos e serviços que poderão ser disponibilizados para os trabalhadores do transporte e suas famílias, tal como o caminho de volta, para os trabalhadores do comércio, serviços e turismo, por parte da Fetralse. Ações de integração entre os sistemas representados pelas categorias empresariais fortalecem o desenvolvimento empresarial, a união entre os empresários e aumentam sobremaneira os benefícios para os trabalhadores”, disse Laércio Oliveira.

Danielle Queiroz afirmou que as duas unidades do Sest e Senat em Sergipe são consideradas as mais produtivas do Brasil, pela confederação que representa a categoria. E que isso pode ser levado com seus serviços para os trabalhadores assistidos pelo Sistema Fecomércio em Sergipe.

“O convênio com a Fecomércio, para ampliar os serviços disponibilizados pelas federações das categorias é importante para que possamos integrar nossas ações e aumentar a capilaridade do atendimento de ambas as federações, Fecomércio e Fetralse. Com isso, aumenta a interdependência das entidades, convergindo em atendimento de melhor qualidade para os colaboradores das empresas e autônomos que participam das nossas atividades”, comentou a diretora do Sest/Senat.

Com isso, em um curto intervalo de tempo, os trabalhadores dos segmentos de transportes, comércio, serviços e turismo passarão a ter uma maior variedade de ações nos eixos de atuação sistêmica para benefício próprio e de suas famílias.

