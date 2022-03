Ganha força a pré-candidatura de Valmir de Francisquinho ao Governo de Sergipe

Ganha força o projeto do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), com vistas a disputa pelo Governo de Sergipe, nas próximas eleições. Sem revelar nomes, Valmir afirmou, durante entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, na 103 FM, ter recebido alguns telefonemas de lideranças ligadas ao bloco governista, insatisfeitas com o anúncio do nome do deputado federal, Fábio Mitidieri, como futuro candidato da situação. Esperavam que o escolhido fosse o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Valmir de Francisquinho, também informou que foi chamado a Brasília, pela direção nacional do seu partido e já confirmou viagem para o próximo dia 30. Garantiu que no retorno, provavelmente, dia 30, anunciará se será ou não candidato a governador.

BOLSONARO

Informações vindas de Brasília, dão conta que o presidente Bolsonaro é um dos mais interessados numa futura candidatura de Valmir, ao Governo, por entender que, desta forma, ganhará palanque forte no estado, para seu projeto de reeleição.

Valmir é um político vitorioso. Foi eleito vereador de Itabaiana, em cinco oportunidades, sempre como o mais votado. Na primeira eleição para prefeito, derrotou o então prefeito, Luciano Bispo, que disputava a reeleição. Até então, Luciano não tinha perdido uma eleição sequer.

Quando foi para a reeleição, Valmir obteve uma vitória maiúscula, com 17 mil votos de diferença para seu adversário, Roberto Bispo. Na última eleição estadual, emplacou o filho Thalisson de Valmir, como o mais votado, com mais de 40 mil votos. Também elegeu seu sucessor, Adailton Souza, atual prefeito de Itabaiana, com oito mil votos de frente. Como prefeito, Valmir realizou várias obras, desenvolveu ações e projetos que transformaram o município itabaianense. Deixou o cargo com mais de 20 milhões em caixa.

Foto divulgação