Governo promove edital de apoio à pesquisa em instituições públicas

Com o objetivo de estimular a atração e a fixação de recursos humanos qualificados e com experiência profissional em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), para a execução de projetos em instituições públicas de pesquisa de Sergipe, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação (Fapitec/Se) e do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), lançam nesta terça-feira (15), o Edital 08/2022, para concessão de Bolsas Estaduais de Desenvolvimento Tecnológico Regional (DTR).

A assinatura do edital ocorreu na sede da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e contou com a presença dos gestores dos órgãos envolvidos. O edital é dividido em duas linhas temáticas: a primeira trata sobre química de alimentos, com ênfase no monitoramento da qualidade de produtos lácteos; e a segunda se baseia em tecnologia sustentável, com foco no aproveitamento de resíduos de coco verde para produção de fertilizantes orgânicos. O valor total investido é de R$ 373.600,00, oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC).

Segundo o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, o apoio a iniciativas focadas em pesquisa e inovação é um compromisso do Governo de Sergipe. “Estamos felizes com o desempenho da Fapitec e do ITPS como órgãos vinculados à Sedetec, sobretudo por seu papel de liderança nas atividades científicas em Sergipe. Esse bom relacionamento entre as instituições garante a correta alocação dos recursos de pesquisa no Estado”, ressalta o secretário.

De acordo com o presidente da Fapitec, Ronaldo Guimarães, ambas as linhas de ação tratam de assuntos importantes e que demandam pesquisas para seu maior e melhor desenvolvimento. “O edital pretende contribuir e apoiar os esforços institucionais de qualificação das pesquisas e do atendimento às demandas de interesse do Estado”, frisa.

O edital pretende atrair e fixar doutores, com experiência em ciência, tecnologia e inovação e reconhecida competência profissional, para instituições públicas estaduais de pesquisa em Sergipe, a fim de executar projetos em rede. A atuação deve ocorrer sob a supervisão de um coordenador de projeto em execução, financiado com recursos de agências de fomento, tornando possível ampliar e fortalecer atividades de pesquisa nas referidas instituições.

O ITPS tem buscado melhorias sobre rastreamento de fraudes em produtos lácteos, além de vislumbrar a implantação de uma linha de pesquisa sobre tecnologia sustentável, com aproveitamento de resíduos de coco (Cocos nucifera) verde, para o desenvolvimento biotecnológico de insumos agrícolas. Para o presidente do órgão, Kaká Andrade, as temáticas escolhidas são fundamentais para o desenvolvimento de novas políticas públicas e pesquisas nas instituições estaduais e integram o planejamento do ITPS.

“Considerando a expressiva importância socioeconômica da comercialização de leite e derivados em Sergipe, faz-se necessário assegurar a qualidade destes produtos, no que concerne às propriedades físico-químicas, sensoriais, microbiológicas, entre outras. Na cultura do coco verde, por sua vez, percebemos uma grande deficiência na tecnologia aplicada para o desenvolvimento biotecnológico de insumos agrícolas. Assim, com este edital, temos o propósito de agregar valor a essas matérias-primas, para variadas aplicações, a fim de viabilizar novas opções de renda ao produtor e à comunidade, além de solucionar problemas ambientais gerados pelo aumento dos resíduos. Nesse sentido, consideramos a ciência, a tecnologia e a inovação como determinantes de desenvolvimento”, completa.

As inscrições para o edital já estão abertas e vão até 03 de maio. Os interessados devem fazê-la por meio eletrônico, através do edoc.se.gov.br, na aba Protocolo Externo. Será aceita apenas uma proposta para cada candidato. Mais informações e detalhes do edital estão disponíveis na página da Fapitec (www.fapitec.se.gov.br) e do ITPS (www.itps.se.gov.br).

