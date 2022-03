Gustinho Ribeiro já tem data para filiação ao Republicanos, partido que disputará reeleição

Juntamente com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o ex-deputado Heleno Silva, que disputará seu retorno à Câmara Federal nas eleições desse ano, foi acertado, na tarde desta terça-feira, em Brasília, a data da filiação do mais novo integrante do Republicanos em Sergipe, o deputado federal Gustinho Ribeiro.

O deputado Gustinho Ribeiro se filia aos Republicanos na terça-feira, dia 22, em ato a ser realizado na sede do partido em Brasília.

Heleno Silva destaca que mais uma vez a sigla se fortalece para o pleito eleitoral, e reafirmou que é pré-candidato à Câmara dos Deputados. “O Republicanos constrói uma chapa competitiva para eleger dois deputados federais em Sergipe”, disse Heleno.