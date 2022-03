Homem de 33 anos é assessiando dentro de casa em loteamento no Mosqueiro, em Aracaju

Um homem de 33 anos foi assassinado dentro de sua casa na noite desta segunda-feira (14).

As informações passadas por policiais militares que atenderam a ocorrência são de que o crime ocorreu no loteamento Galegos, no bairro Mosqueiro, em Aracaju.

Segundo a polícia, a vitima estava na porta de casa, quando um homem encapuzado efetuou cerca de seis disparos, matando-o no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).