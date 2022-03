Kitty pede à Deso melhorias para São Cristovão e Itaporanga

Foram aprovadas na Sessão Parlamentar Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira, 15, indicações de autoria da deputada Kitty Lima (CIDADANIA), solicitando à Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), melhorias para os municípios de São Cristóvão e Itaporanga D’Ajuda.

Na Indicação Nº 81/2022, a parlamentar reivindica ao diretor-presidente da Deso, Carlos Melo, a implementação da rede de saneamento básico, instalando uma rede de esgotamento sanitário à rua 6, Conjunto Maria do Carmo III, localizado em São Cristóvão.

A Indicação Nº 89/2022 solicita que viabilize a instalação de água encanada e seu respectivo abastecimento no povoado Nova Descoberta, município de Itaporanga D’Ajuda.

E a Indicação Nº 91/ 2022 solicita à Deso, a realização de obras de saneamento básico nos conjuntos novos também em Itaporanga D’Ajuda.

Nas justificativas, a deputada informa que as indicações visam atender as inúmeras reivindicações da população, principalmente dos moradores que sofrem diuturnamente com a total ausência de saneamento básico adequado, onde encontra-se com esgoto a céu aberto, afetando assim, de forma direta na qualidade de vida dos respectivos moradores.

“São inúmeras asas doenças relacionadas a falta de saneamento básico adequado e a contaminação pode acontecer por diversos fatores, mas o mais comum é pelo contato com esgoto a céu aberto, pois as pessoas transitam na via, sendo obrigadas a pisar no esgoto, além de existir na localidade crianças, adultos e idosos, ficando assim, expostas a contaminação infecciosas. O direito ao saneamento básico é de todos”, ressalta Kitty Lima.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza