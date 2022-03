Lacen reúne municípios para alinhar ações do programa de Proteção a Gestante

Nesta terça-feira, 15, às 8h30, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) realiza uma reunião para apresentação do programa de Proteção a Gestante (Protege) destinado à promoção e ampliação da adesão dos municípios sergipanos ao programa.

A reunião que acontece no auditório do Hemose, contará com profissionais da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica dos municípios sedes regionais de: Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

O processamento das amostras do programa de Proteção à Gestante é feito no laboratório de Sorologia do Lacen, contempla seis tipos de exames, cuja finalidade é diagnosticar, orientar e prevenir a transmissão materno-fetal de diversos tipos de doenças na gravidez a exemplo do, HIV, Sífilis, Toxoplasmose IgM, Toxoplasmose IgG, HCV e HBSAG, no primeiro e último trimestre de gestação.

Como funciona

A adesão dos municípios ao Protege contempla dois momentos da gestação da paciente. O primeiro trimestre, onde são realizados os exames de adesão e no último trimestre, exames de conclusão. Os laudos das análises são disponibilizados pelo Lacen online, via sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL) em até sete dias, contados a partir que as amostras chegam ao Lacen.

