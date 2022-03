Deputado Luciano Bispo é reconduzido ao cargo de presidente da Alese

O deputado estadual Luciano Bipo (MDB) reassumiu na manhã de hoje, 15, o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), após passar por 40 dias, licenciado para tratar da saúde. A solenidade de recondução ao cargo aconteceu no gabinete da presidência da Alese. Emocionado, Luciano Bispo relatou os momentos difíceis que viveu no período em que estava afastado. Estavam presentes no evento familiares, amigos, os colegas deputados estaduais e servidores.

Já empossado presidente da Alese, o deputado estadual Luciano Bispo falou emocionado sobre seu retornar à Casa Legislativa e o quanto é grato a todos os sergipanos pela atenção e carinho que recebeu durante o período em que esteve ausente do Parlamento.

“Primeiro agradeço a Deus por este momento, pois foram 40 dias entre subidas e descidas. Houveram alguns imprevistos na operação muito mais sérios do que esperávamos. Tínhamos a pretensão de passarmos um dia na UTI, passamos 13 dias, mas graças ao Todo Poderoso está tudo certo. Vou dizer de uma coisa de coração: nunca pensei que eu fosse tão querido em Sergipe e por meus colegas. Eu só vim saber das dificuldades que passei após quase 20 dias de operado, mas soube que todos ligaram para minha família para saber sobre meu estado de saúde. Quero agradecer ao meu amigo Gualberto que é meu vice há quatro anos e digo com convicção que acertamos em colocá-lo como nosso vice por sua lealdade, amizade, carinho e presteza para com esta Casa. Gualberto é a Assembleia Legislativa e em momento algum ele vai de encontro a esta Casa seja qual problema for. Quero parabenizar e dizer que a nossa amizade continua”, enfatizou o deputado estadual.

O presidente que se encontrava em exercício, deputado Francisco Gualberto, destacou que Luciano Bispo (MDB), além de colega de Parlamento, é um amigo e que tenho grande admiração por ele. Além disso, agradeceu a todos da equipe de Bispo pelo acolhimento durante o período em que esteve à frente da presidência da Alese.

“Quero dizer que durante 40 dias tive a honra de presidir esse Poder em função da nossa origem como operário e que ficará escrito na história em que cheguei a presidir um Poder Legislativo que considero o mais representativo da República, ou seja, o Parlamento. Mas confesso que não fiquei alegre em função da razão pela qual estava assumindo, mas agora tenho a alegria de ver meu amigo deputado Luciano Bispo, aqui inteiro e recuperado assumindo seu posto de presidente desta Casa. Quero dizer que nunca tive a pretensão de substituir o senhor nesses 40 dias, pois sei seria impossível fazer. O que busquei manter foi o princípio, a lealdade, o de continuar defendendo a Casa como o senhor sempre defendeu e os cuidados que sempre teve. Só quero dizer que este operário estará a sua disposição e desta Casa para qualquer tarefa que seja necessária ser feita. Pode continuar contando com seu amigo”, declarou Francisco Gualberto.

Licença Médica

Luciano Bispo passou por cirurgia no dia 8 de fevereiro, em São Paulo, após ser diagnosticado com neurinoma do acústico, tumor benigno localizado no ouvido interno, podendo gerar tonturas e vertigens.

Foto: Joel Luiz/Agência Alese

Por Kelly Monique Oliveira/Alese