Manuel Marcos diz que “vou refletir sobre a minha candidatura a deputado estadual”

O vereador Manuel Marcos (PSD) utilizou o pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira (15), para falar sobre o anúncio do nome do pré-candidato ao governo do Estado, o deputado Fábio Mitidieri.

De acordo com o parlamentar, o anúncio do nome do pré-candidato Fábio Mitidieri, que é o presidente do seu partido, o PSD, foi uma escolha acertada do grupo governista. “Fábio é do meu partido e eu fiquei muito à vontade porque essa candidatura tinha possibilidades reais. O prefeito Edvaldo também será importante na composição dessa chapa, mas, por um acordo universal por todas as lideranças, foi escolhido o nome de Fábio. Estou muito feliz, sei que todos têm a possibilidade, mas se uma pessoa conseguiu agregar tantas lideranças no entorno dele é porque ele tem, sem sombras de dúvidas, a competência para assumir o Governo do Sergipe”, acredita.

Sobre a disponibilidade de se lançar candidato à deputado estadual por seu partido, o vereador Manuel Marcos informou que foi um pedido do próprio Fábio Mitidieri para que ele se lançasse candidato. “Eu tive uma reunião com ele na última sexta-feira e ele pediu que o meu nome esteja disponível para candidato a deputado estadual. Eu estava indeciso, mas, com este pedido, vou refletir sobre a minha candidatura a deputado estadual”, avisou.

“Agora, como o nome de Fábio foi escolhido nós vamos arregaçar as mangas e bater os quatro cantos desse estado para que ele seja eleito. Estou muito feliz em ter o presidente do meu partido como candidato ao Governo do Estado e estarei de mãos dadas para leva-lo ao Governo de Sergipe”, disse

Foto: César de Oliveira

Agencia CMA