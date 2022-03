MEC reabre inscrições do Fies 2022 nesta terça-feira, dia 15

Podem participar estudantes que fizeram as provas do Enem e que tenham renda familiar bruta de até três salários mínimos; lista dos pré-aprovados sai em 18 de março

O Ministério da Educação (MEC) alterou o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa de crédito estudantil voltado ao financiamento de cursos superiores em instituições particulares de ensino superior. Agora, os estudantes interessados que perderam o prazo original podem se inscrever nesta terça-feira, 15 de março, até às 23h59, através do site do Fies (https://portalfies.mec.gov.br).

Segundo o MEC, a decisão foi tomada devido a problemas de “lentidão e interrupções pontuais na performance da solução tecnológica, durante poucos minutos, no sistema eletrônico de inscrição”, durante o final da noite desta sexta-feira, 11, pouco antes do fim do prazo original de inscrição. O objetivo do ministério foi “garantir a participação de mais estudantes interessados em se inscrever ou daqueles que queiram alterar suas opções de inscrição no Fies” – os quais também ganham mais um dia de prazo.

Com isso, o cronograma das outras etapas do Fies também foi modificado. Agora, o resultado com a lista dos candidatos pré-aprovados, bem como a abertura da lista de espera, sai no dia 18 de março. Já entre os dias 21 e 23, os convocados devem apresentar a comprovação ou complementação das informações prestadas na inscrição. E os pré-selecionados por meio da lista de espera serão convocados entre os dias 24 de março a 4 de maio.

Podem se inscrever os candidatos que fizeram quaisquer edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e que tenham tirado nota acima de 450 pontos, sem ter levado zero na redação. os interessados também precisam ter renda familiar bruta de até três salários mínimos (R$ 3.636.00) por pessoa.

O Fies

Considerado o principal programa de financiamento estudantil do país, o Fies concede financiamento de até 100% do valor de cada curso, cuja escala varia conforme a renda familiar do candidato, que se for aprovado, começa a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente. Ele também oferece um período estendido de pagamento, que vai até mais que o dobro do tempo de graduação e pode igualmente ser renovado a cada semestre.

Para todo o país, serão mais de 66,5 mil vagas neste primeiro semestre de 2022. Entre as instituições credenciadas para ofertar vagas no Fies, estão as mantidas pelo Grupo Tiradentes: Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e Faculdade São Luís de França (FSLF).

Outras dúvidas e informações podem ser esclarecidas através dos sites https://www.unit.br/fies ou https://www.fslf.edu.br/fies. As unidades do Grupo Tiradentes mantêm ainda equipes de plantão para tirar dúvidas dos interessados durante todo o período de inscrições, atendendo das 8h às 18h.

Asscom | Grupo Tiradentes com informações do MEC[