Pessoas vacinadas fora de Aracaju não precisam de cadastro para completar esquema vacinal

A partir desta terça-feira, 15, as pessoas que precisam receber a segunda dose ou dose de reforço contra a covid-19 e haviam sido vacinadas anteriormente em outro território (município ou estado) não necessitam realizar cadastro solicitando sua dose.

Para acesso ao imunizante, basta que a pessoa apresente, no ponto de vacinação, o documento de identificação, cartão de vacina com a dose anterior registrada e um comprovante de residência de Aracaju em seu nome.

“O objetivo dessa estratégia é garantir uma maior cobertura vacinal, contemplando as pessoas que passaram a residir na capital e aguardam sua segunda dose ou dose de reforço. Da mesma forma, as pessoas que por questões de trabalho haviam se vacinado no interior do estado, mas residem em Aracaju e ainda não completaram seu esquema vacinal”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Ainda sobre o cadastro no site do VacinAju, a secretária orienta que as pessoas com solicitação em análise não necessitam mais aguardar a validação e geração de código para buscar o serviço. “Se a pessoa a ser vacinada tem todos os documentos necessários e tem como atestar que reside em Aracaju, esses são os comprovantes que darão acesso à sua imunização”, disse.

A nova orientação foi enviada para todas as Unidades Básicas de Saúde, por meio de Circular emitida pelo Programa Municipal de Imunização de Aracaju.

Segunda dose ou dose de reforço

Em 44 Unidades Básicas de Saúde é possível receber a primeira e segunda dose, bem como a dose de reforço para toda população a partir dos 12 anos. A vacinação pediátrica contra a covid-19, de 5 a 11 anos, é ofertada utilizando os imunizantes Pfizer e Coronavac.

Crianças de 6 a 11 anos podem receber a Coronavac em qualquer uma das 44 UBSs, e as crianças imunossuprimidas ou que tenham de 5 a 11 anos recebem a Pfizer pediátrica em 12 UBSs. São elas: Carlos Hardmam (Soledade), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (Bairro América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Povoado Areia Branca), Anália Pina (A. Tamandaré), Manoel de Souza (Sol Nascente), José Calumby (Jardim Centenário), Augusto César Leite (Santa Tereza), Roberto Paixão (17 de Março) e Elisabeth Pita (Santa Maria).

