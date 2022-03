Pimentel lamenta morte de Antônio Henrique Barbosa Teixeira

Na Sessão Extraordinária Híbrida da manhã desta terça-feira, 15 de março, o deputado estadual Luciano Pimentel lamentou o falecimento do amigo, ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, com passagem na gestão pública do município de Aquidabã, como vice-prefeito da cidade, Antônio Henrique Barbosa Teixeira.

“Era uma pessoa do bem, jamais fez mal ao semelhante. Somos amigos desde o ano de 1981, e lhe tenho o maior carinho”, declarou Pimentel.

Segundo o parlamentar, “HBT”, como era popularmente chamado pelos amigos, deixa esposa, quatro filhos, e vários netos.

“Quem o conheceu tem uma imagem positiva sobre ele. Era brincalhão, e pessoa amiga. Lamento a perda do nosso amigo, muito conhecido por HBT. Hoje os colegas da Caixa também sentem a sua partida. Tenho certeza que Deus o colocará em um bom lugar, pois ele não tinha ódio no coração”, consternou-se.

Os deputados Francisco Gualberto e Garibalde Mendonça se somaram ao deputado Pimentel, e lamentaram o ocorrido. “Sabemos da estreita relação do colega com a família de HBT. Quero me solidarizar com a família, e com a esposa de HBT, Aparecida, por essa perda”, disse Gualberto.

“Quero ratificar as palavras de Luciano Pimental, e prestar solidariedade a sua esposa Cida e seus filhos. Tive o prazer de o conhecer há muitos anos, era engenheiro de profissão”, disse Garibalde.

Foto/arquivo: Jadilson Simões

por Stephanie Macêdo