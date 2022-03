Plataformas digitais oferecem vantagens e comodidade

Rede GBarbosa reúne mais de 15 mil produtos, incluindo alimentos e não alimentos (bazar e eletro), com entrega em mais de 700 cidades do Nordeste

A pandemia acentuou novos hábitos de consumo da população e alavancou as compras online. Segundo pesquisa do IBGE, hoje elas representam cerca de 12% das vendas do varejo, tendo como os produtos mais procurados: telefonia (43,4%), móveis e eletrodomésticos (28%) e vestuário (10,2%). Neste Dia do Consumidor, 15 de março, o setor tem o desafio da multicanalidade, em estar presente e disponível para o cliente, seja na loja física, site, aplicativo ou outras plataformas.

Entre as empresas que fizeram este movimento estão as redes do grupo supermercadista Cencosud Brasil no Nordeste, GBarbosa, Perini e Mercantil Atacado, que, em 2020, lançaram seus aplicativos de desconto e delivery. “Mesmo com as lojas físicas abertas, a pandemia gerou muitas incertezas, o que nos levou a acelerar a entrada nos canais digitais para continuar atendendo aos clientes com agilidade, comodidade e segurança”, afirma o diretor de Negócios Digitais da Cencosud Brasil, Ramiro Melgare.

Com 67 anos de história, o GBarbosa hoje conta com mais de 160 lojas e Eletro Shows nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e Pernambuco, aplicativo, delivery e o site www.gbarbosa.com.br , que foi relançado para integrar a nova plataforma e-commerce. “Nosso mix online reúne mais de 15 mil produtos, incluindo alimentos e não alimentos (bazar e eletro), com entrega em mais de 700 cidades do Nordeste e opção de retirada em lojas selecionadas. O e-commerce ampliou significativamente o nosso alcance, fortalecendo nossa presença regional e o relacionamento com os clientes”, destaca o diretor de Não Alimentos da rede, Flávio Majdalani.

Com o objetivo de estar mais próximo desse consumidor digital, o GBarbosa concede vários atrativos para os clientes em suas plataformas digitais, tais como: frete grátis na primeira compra (alimentos), parcelamento em até 12x sem juros, desconto de 5% no boleto ou Pix (eletro e bazar), além de diversas ofertas exclusivas e, também, personalizadas no aplicativo. “Queremos estar cada vez mais conectados com nossos clientes para proporcionar um ótimo serviço e experiência de compra em nossos canais digitais e físicos”, acrescenta Ramiro.

Megacampanha de aniversário

Durante o mês de março o GBarbosa promove o Maior Aniversário do Mundo, cuja premiação inclui viagens para o Catar, nos Emirados Árabes e TVs de 65″. Para participar basta se cadastrar no hotsite www.aniversariogarbosa.com.br. A cada R$ 20 em compras contendo pelo menos um produto das marcas participantes e identificando o CPF, o cliente ganha números da sorte. Ainda como parte da campanha, o site GBarbosa está com 3% de cashback para compra de itens de eletro e bazar, enquanto o App GBarbosa traz um game temático inspirado no futebol, que distribuirá milhares de vales-compras de até R$ 500. Clientes do Cartão GBarbosa têm mais chances de ganhar, com direito ao dobro de números da sorte e três tentativas no jogo.

