Prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, apoia Henri Clay ao Senado, na chapa com Rogério

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), garantiu nesta segunda-feira, 14, apoio à pré-candidatura de Henri Clay ao Senado Federal em uma composição na chapa majoritária encabeçada pelo pré-candidato ao Governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT).

Henri Clay se reuniu com Marcos Santana e Paulo Júnior (MDB), vice-prefeito do município. Na conversa, importantes projetos sociais e planos para a formação da frente progressista para transformar Sergipe e reconstruir o Brasil.

Segundo Marcos, Henri Clay é um nome muito bem visto, com densidade eleitoral e competência para bem representar o Estado no Parlamento. O pré-candidato ao Senado Federal por Sergipe é considerado pelo diretório nacional do Psol como uma das prioridades nas eleições deste ano.

“Recebo com entusiasmo a simpatia e o acolhimento de Marcos Santana e de Paulo Júnior à nossa pré-candidatura ao Senado. Marcos é um prefeito bem conceituado e realizador e Paulo Júnior é um jovem atinado e com futuro político promissor. São lideranças importantes de Sergipe. Estamos juntos trabalhando para a concretização de uma aliança popular e progressista que resgate os direitos do povo sergipano e brasileiro”, afirma Henri Clay.