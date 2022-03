RG: Como entrar em contato com o Instituto de Identificação de Sergipe?

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) disponibiliza um número de WhatsApp exclusivo para o atendimento de dúvidas sobre a emissão da carteira de identidade em Sergipe. Pelo número (79) 3194-2402, o cidadão pode enviar suas dúvidas sobre situações específicas relacionadas ao RG e também quanto ao processo de emissão do documento – que pode ser feito por meio do site da SSP ou pela Agenda Fácil, para o Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC).

Além desse número de WhatsApp para atendimento de dúvidas, o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) também possui um outro número para agendamento de emissão da carteira de identidade exclusivo para idosos, gestantes e pessoas com alguma enfermidade. Para esse serviço, o número de WhatsApp é (79) 3194-2424.

No atendimento pelo WhatsApp para esses casos prioritários, o cidadão deverá comprovar a condição em que se encontra que o enquadre no referido grupo. Em seguida, receberá a confirmação da data e do horário em que deverá comparecer à sede do Instituto de Identificação para a entrega dos documentos – que serão digitalizados na própria instituição -, captura da fotografia – também feita no IIWSG -, e coleta biométrica.

Fonte e foto SSP