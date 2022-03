Semana do consumidor segue até hoje nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju

Ofertas chegam a 70% e plataformas de compras online presenteiam os clientes com copo da Coca-Cola e frete grátis nesta terça-feira, 15 de março

O Dia Mundial do Consumidor foi criado em 1983 e, desde então, o comércio varejista celebra o 15 de março com promoções e benefícios exclusivos para os clientes. Mais uma vez, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju comemoram a data com cinco dias de ofertas. A Semana do Consumidor foi iniciada no dia 11 de março e segue até esta terça-feira, 15 de março, com ações nas lojas físicas e online.

Nos dois principais shoppings da capital sergipana, é possível encontrar descontos que chegam a 70% em moda infantil, 50% em artigos para o lar e calçados, além de combos e ofertas em diversos segmentos como moda, acessórios e gastronomia, por exemplo.

Durante o período promocional, as plataformas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online também oferecem descontos e agraciam os consumidores com um mimo especial. Os pedidos acima de R$ 50 com itens da curadoria da Semana do Consumidor chegam com um copo da Coca-Cola de presente. O brinde é limitado a um copo por CPF. Outra boa notícia é que os canais digitais de compras estão com frete grátis nesta terça-feira, 15 de março.

Dentre as ofertas com valores reduzidos encontradas no shoppingjardinsonline.com.br, alguns destaques são: óculos de sol Fendi com 70% de desconto na Super Ótica São José, de R$2.249 por R$674,70; bolsa Arezzo com 50%, de R$459,90 por R$229,90; fone de ouvido bluetooth na Play Case de R$199,90 por R$99; kit com 6 perfumes da linha Vip da Touti por R$199,90; tênis Urban Tune Democrata de R$239,90 por R$159,90 e vestido estampado BluK de R$339,90 por R$189,90.

Acessando o riomararacajuonline.com.br, o consumidor encontra oportunidades exclusivas como: vestido infantil com 50% de desconto na Milon, de R$149,90 por R$75; blusa transpassada BluK de R$219,90 por R$129,90; calcinha com 50% na Intimissimi, de R$79 por R$39,50; compre 1 e leve 2 milkshakes (300 ml cada) no Bob´s por R$15,90; T-shirt infantil na Green, de R$109 por R$76,30 e fone kids bluetooth na Conecte Tudo, de R$179,95 por R$119,95;

As plataformas online dos shoppings RioMar Aracaju e Jardins atendem a todos os bairros da capital sergipana e algumas regiões da Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

