Título de cidadã Aracajuana será concedido a Márcia Guimarães através da indicação do vereador Cícero

Foi aprovado por unanimidade na Câmara dos vereadores de Aracaju, o projeto de decreto legislativo que concede a Márcia Guimarães, interventora do Hospital Cirurgia, o título de cidadã Aracajuana. O projeto foi apresentado pelo vereador Cícero do Santa Maria, que possui uma ligação muito forte com a instituição há mais de trinta anos. Segundo Cícero, o Hospital Cirurgia nunca viveu uma fase tão boa como a que está agora, e isso se deve à competência de Márcia.

” É preciso ter amor naquilo que faz, e Márcia mostrou isso transformando o Hospital Cirurgia em um verdadeiro hospital, como o povo de Sergipe merece. Nunca se viu nada igual por lá”.

O projeto foi muito elogiado pelos vereadores tendo ainda a subscrição da vereadora Sheyla Galba, e do vereador Eduardo Lima.

Durante a sessão, o vereador Cícero fez um convite a todos os vereadores e vereadoras, para que visitassem as novas estruturas do Hospital, e pudessem conferir de perto a história de transformação implantada pela liderança de Márcia.

Cícero ainda falou sobre uma característica até então usada pelo povo de Aracaju para se referir ao hospital de cirurgia, mas que isso hoje ganhou um novo sentido. ” Antes se falava que era o hospital dos pobres, hoje continua sendo mas porque atende ao povo pobre, como o rico é tratado nos hospitais particulares”. finalizou.

Assessoria