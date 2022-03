UBS Niceu Dantas ampliará oferta da atenção no Mosqueiro

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Niceu Dantas, em fase de construção, ampliará a oferta da atenção primária à saúde no bairro Mosqueiro. Em breve, a população que reside no bairro terá acesso mais qualificado a consultas e atendimentos de baixa complexidade, como preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS).

O prédio é erguido pela Prefeitura de Aracaju, a partir de uma parceria entre Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Com boa parte da estrutura do edifício concluída, o trabalho vai se voltar agora à construção da mureta que vai cercar a UBS, além da execução do depósito de lixo.

No momento, estão em execução as instalações de água e esgoto do pavimento superior do posto de saúde. Será feita, ainda, a platibanda do prédio e, depois, o reservatório da unidade.

As elevações do térreo e primeiro andar foram finalizadas, assim como o revestimento de chapisco e reboco da área externa das paredes da unidade. Além disso, a segunda laje está pronta, e as instalações de água e esgoto do térreo foram finalizadas. Também já foram instaladas as tubulações e conexões da unidade, etapa anterior à instalação de cabeamento.

Serão concluídas, nas próximas fases da obra, as instalações elétrica, hidráulica e sanitária. A fase final da obra será focada no revestimento e acabamento da unidade, que engloba execução de piso de alta resistência, revestimento cerâmico dos banheiros e pintura, e instalará aparelhos de louça e metais.

Orçada em R$ 700.048,14 a nova estrutura, totalmente adaptada às normas de acessibilidade, contará com consultórios, salas de imunização, espera, observação, curativo, esterilização, odontologia e de expurgo, farmácia, recepção, almoxarifado e acessibilidade, em área superior a 322 m², em dois pavimentos.

O antigo prédio da unidade foi demolido em 2015, pela gestão passada. Para que a população do Mosqueiro não continuasse desassistida, a atual administração alugou e adaptou um imóvel para funcionamento temporário da UBS. Na perspectiva do secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, construir a nova UBS é fundamental para a comunidade do Mosqueiro.

“É um espaço maior que o antigo, contendo estrutura de ponta para atender a população. Realizamos todos os estudos e discussões com a SMS para consolidar este projeto, que é um verdadeiro presente para a população. Isso mostra como a gestão trabalha de modo alinhado e em conjunto para atender a todas as necessidades dos aracajuanos, e esta já era uma demanda dos moradores daquela região”, conta.

Foto: André Moreira