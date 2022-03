UNINASSAU realiza atendimentos na corrida Cidade de Aracaju

Alunos de Fisioterapia do Centro Universitário prestarão atendimentos pós-corrida aos atletas

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau em Aracaju promove serviços durante a corrida Cidade de Aracaju. Na ocasião, alunos e professores do curso de Fisioterapia da Instituição prestarão atendimentos pós-corrida aos participantes. Serão realizadas técnicas de Recovery, com o objetivo de promover a estabilização física dos atletas.

A corrida Cidade de Aracaju é um dos acontecimentos esportivos mais esperados do ano na capital sergipana. Suspensa por dois anos, devido a pandemia, a prova volta a acontecer no próximo dia 26 de março, saindo da cidade histórica de São Cristóvão, com chegada na praça Minigolfe, no bairro São José, em Aracaju.

O professor do curso de Fisioterapia da UNINASSAU, Alan dos Santos Fontes, explica os serviços que a Instituição irá oferecer durante o evento. “Serão implementadas técnicas conhecidas como Recovery. Faremos isso logo após o término da corrida, quando os atletas necessitam de um atendimento especializado para otimizar a recuperação física e se preparar para os novos desafios”, esclarece.

“Acompanharemos os atletas de corrida e triatletas da PEAKS, que treinam com medidores de potência. Estarão presentes também conosco alunos que compõem o Movement Research Group (Grupo de Pesquisa do Movimento Humano) e alunos a partir do 5º período da UNINASSAU. Teremos terapias manuais, crioimersão e Recovery Pump, que é o uso da compressão pneumática intermitente”, finaliza o professor.

Fonte e foto assessoria