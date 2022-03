Vereador Sávio participa de inauguração de obras do Japãozinho

Mais um dia para ficar marcado na história dos moradores da Zona Norte. O vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) participou, na tarde da última sexta-feira, 11, da entrega de uma das maiores obras da Prefeitura Municipal, no bairro Japãozinho.

“Venho comemorar com os moradores desta localidade que sofriam com a alagamento, poeira, lama e tantos outros problemas com a falta de infraestrutura. Hoje, uma nova história começa a ser escrita”, disse o vereador Sávio, percorrendo as ruas pavimentadas.

Foram mais de R$ 18 milhões investidos na construção de uma nova avenida, rede de drenagem e de esgoto, pavimentação e recuperação de 27 ruas, rede de esgotamento sanitário com estação elevatória, construção de duas bacias de contenção de 4 mil metros quadrados para receber e escoar as águas pluviais e uma escadaria.

“E quando a gente fala de números, sem dúvidas, é refletido na alegria, no contentamento e na aprovação do povo. Fico muito feliz em fazer parte de momentos como esses. É por isso e para isso que nós temos trabalhado incansavelmente”, expressou o parlamentar.

Foto assessoria

Por Marcos Simões