Zezinho Sobral acompanha aula inaugural do PREUNI e reforça compromisso com a educação

Defensor das questões ligadas à educação pública, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve nesta segunda-feira, dia 14, no Colégio Estadual Elísio Carmelo, em São Cristóvão, e acompanhou a aula inaugural do PREUNI, Programa Pré-Universitário da Secretaria Estadual de Educação. A iniciativa tem como objetivo preparar os alunos para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e em outros vestibulares, visando o acesso ao ensino superior.

A turma, que conta com cerca de 80 alunos, é um dos 44 polos presenciais do programa, distribuídos em 31 municípios sergipanos, incluídos nas dez Diretorias de Educação. O PREUNI, que existe desde 2001, oferece 5.445 vagas em todo o estado, tendo como público-alvo estudantes da Rede Pública Estadual, concludentes e egressos do ensino médio.

Para o parlamentar, é muito importante que o PREUNI seja fortalecido para garantir o ingresso dos alunos sergipanos no ensino superior. “Fiquei feliz em ver a sala cheia, todos muito atentos, investindo seu tempo na educação. Estudar a noite é sempre mais complicado, muitos trabalham durante o dia e ainda se empenham, se dedicam aos estudos. Saí de lá orgulhoso e grato em ver tantos jovens esforçados, em busca de um futuro melhor através da educação”, afirma o deputado.

O polo presencial do PREUNI em São Cristóvão funciona no auditório do Colégio Estadual Deputado Elísio Carmelo, no centro da cidade. Durante a visita, o deputado Zezinho Sobral aproveitou para ouvir demandas da comunidade escolar. Uma das reivindicações está relacionada a estrutura física do Colégio, que funciona em um prédio alugado há cerca de dez anos, o que, segundo os estudantes, dificulta a logística do alunado já que, este ano, são 976 alunos matriculados para ocupar as 11 salas do prédio.

Foi mencionada, também, a Escola Estadual Senador Paulo Sarasate, que atende 274 alunos em oito salas, e no momento, está em reforma. “Verifiquei como está a estrutura do prédio e conversei com a coordenação, ouvi as demandas para ver o que pode ser melhorado para atender a comunidade escolar. Fui informado de outra escola, que está em reforma, e vamos acompanhar as obras, ver o que pode ser melhorado para acolher os estudantes desse município. Levarei todas as demandas para a Secretaria da Educação e farei os encaminhamentos necessários”, complementa Zezinho Sobral.

Totalmente reestruturado, o PREUNI conta com as frentes administrativa e pedagógica. Paralelo às atividades diárias de aula, são realizadas palestras, aulas de Revisão, por Diretoria de Educação, culminando com as revisões finais, que acontecem nas semanas que antecedem o ENEM. Com esta metodologia, deixou de ser apenas um curso pré-vestibular, para configurar como uma política pública de assistência aos estudantes que intencionam prosseguir estudos. Todas as atividades do Programa são planejadas e executadas com o objetivo de assegurar um bom desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM e em outros vestibulares, tendo como objetivo final o acesso ao ensino superior.

Para melhor atender ao público demandado, a partir de possibilidades de oferta, estrutura física e humana, o ingresso ao Programa Pré-universitário ocorre por meio de Processo Seletivo, realizado no início do ano letivo. Com a pandemia causada pela COVID-19, o Programa assumiu as plataformas oficiais da SEDUC com o objetivo de continuar as ações e fortalecer o vínculo com os estudantes sergipanos que fizeram o ENEM. A alternativa se consolidou em 2021 e o programa passa a ter um polo remoto com duas turmas, composto por uma equipe de 15 professores que ministram o conteúdo ao longo do ano letivo, seguindo a sequência didática do caderno do programa. As aulas acontecem de segunda a sexta no canal do YouTube/EducaçãoSergipe, com transmissão simultânea pela TV Educa Sergipe (canal 4.2), no horário das 19h às 22h, com reprise aos sábados. Os professores da modalidade ministram aulas ao vivo (Plantão do ENEM) e interagem com os estudantes através do google classroom.

Cada componente curricular tem uma sala de aula exclusiva para interação entre professor e estudante. Os professores do Preuni Remoto oferecem material complementar de estudo e atividades de fixação, além de responder as dúvidas dos estudantes.

Da assessoria com informações da SEDUC