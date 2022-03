Ação da Guarda Municipal impede furto em equipamento público do Bairro Industrial

Uma ação da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), realizada na madrugada desta quarta-feira, 16, na Orla do Bairro Industrial, resultou na prisão em flagrante de um homem que tentava furtar as telhas de um píer instalado no local pela Prefeitura de Aracaju.

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, informou que a coordenação de Reparos e Manutenção já foi acionada para fazer a reposição do material e que as rondas da Guarda Municipal estão sendo intensificadas na região com o objetivo de impedir esse tipo de ação. “É um trabalho importante voltado para preservar o patrimônio público”, disse.

Diretor da GMA, o subinspetor Fernando Mendonça destaca que o reforço do patrulhamento na área busca coibir tanto atos de vandalismo quanto qualquer outro tipo de crime. Ele explica que a Ronda dos Mercados (Rondam), em patrulhamento de rotina, na região, por volta das 2h30, visualizou um cidadão em atitude suspeita na parte superior do píer.

“Os guardas se dirigiram até o local para verificar e fazer a abordagem, constatando que as telhas estavam fora de lugar, com indícios de que seriam furtadas. Diante do flagrante um homem foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas cabíveis”, afirmou Mendonça.

O presidente da Emsurb lembra que outros equipamentos instalados pela Prefeitura de Aracaju, na Orla do Bairro Industrial, já foram alvo de vândalos, entre eles a Estação de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos (Ecoponto) e o Centro de Artesanato Chica Chaves.

Foto: Ascom Emsurb